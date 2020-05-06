Yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Alacağım kararlar üzecek
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Yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Alacağım kararlar üzecek

Yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Alacağım kararlar üzecek
06.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:00

Suvivor'da Ünlüler ve Gönüller arasında yapılan elemede Mert'in yaptığı plan elinden patlayınca Ünlülerden Aşkım adaya veda etti. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan yarışmada Aycan, yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e "Bundan sonra ben yokum, alacağım kararlar onları üzecek" diyerek meydan okudu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, Mert'in yaptığı stratejiye uyarak elemeye Elif, Aşkım ve Yunus Emre'yi çıkardı. Gönüllüler takımından birinin veda etmesini bekleyen Ünlüler, kendi takımlarından bir arkadaşlarının elenmesiyle şoka uğradı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan yarışmada Aycan ile Mert arasında gergin anlar yaşandı.

MERT, ELEME POTASI İÇİN STRATEJİ YAPTI

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu ilk kaybeden takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler eleme adayı olarak Berkan'ı çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler takımı kaybetti. Yaptığı planlarla tanınan Mert Öcal, dokunulmaz oyununu kaybedince SMS sıralamasında yüksek olduğu gerekçesiyle kendi adını yazdırdı ve ilk eleme adayı oldu. Dün ada konseyinde SMS birincisi seçilen Mert'in adaylığı düştü. Sıralamada Mert'ten sonra en yüksek oyu alan isimler ise Ersin ve Aycan oldu. Mert aday olarak Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı Aycan ise Elif'in adını verdi. Gönüllüler takımından ise Yasin, Berkan ve Cemal Can eleme adayı oldu.

Yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Alacağım kararlar üzecek

PLANI ELİNDE PATLADI

Kendi takımından en yüksek oy alan isimlerini potaya sokmak isteyen Mert'in planı ise elinde patladı. Mert'in yanlış stratejisi sonucu adaya veda eden isim Aşkım oldu. Aşkım'ın elendiğini duyan Aycan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Alacağım kararlar üzecek

AYCAN, MERT'E MEYDAN OKUDU

Bugün yayınlanacak olan 68 bölüm fragmanında ise Ünlüler takımında gergin anlar yaşandı. Mert'in yaptığı stratejiyi eleştiren Aycan, "Yaptığı strateji kendisini kurtarmak içindi. Onlar strateji yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bundan sonra ben yokum. Alacağım kararlar onları da üzebilir" diyerek meydan okudu.

Yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Alacağım kararlar üzecek
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