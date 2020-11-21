Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
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Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor

21.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 21.11.2020 08:00
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir okulda resim ve teknoloji tasarım öğretmeni olan Hediye Akoğlu (48), evinde boş zamanlarında yaptığı minyatür tasarımları arkadaş ve öğrencilerine hediye edip, sevindiriyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir okulda resim ve teknoloji tasarım öğretmeni olan Hediye Akoğlu (48), evinde boş zamanlarında yaptığı minyatür tasarımları arkadaş ve öğrencilerine hediye edip, sevindiriyor.

?Almanya'da doğan Hediye Akoğlu, küçük yaşta resim ve minyatür tasarımlar yapmaya merak sardı. Akoğlu, çocuk yaşlarda geldiği Türkiye'de ilk, orta ve lise eğitiminin ardında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. 25 yıldan beri çeşitli okullarda resim ve teknoloji tasarım öğretmeni olarak çalışan evli, 2 çocuk annesi Hediye Akoğlu, boş zamanlarında evinde de resim ve minyatür tasarımları yapmayı sürdürdü. Girne Mahallesi'nde evinin bir odasını atölyeye çeviren Akoğlu, model hamuru ve doğadan elde ettiği malzemelerle, saatlerce uğraşarak sobadan mutfak masasına, şömineden pizza, sandviç, kebap, suşi, keşkek, ekmek ve benzeri gıda maddelerine kadar pek çok şeyin minyatür tasarımını yapıyor. Akoğlu, yapmayı çok sevdiği resim ve minyatür tasarımlarını arkadaşlarına ve öğrencilerine hediye edip, sevindiriyor.Çevresindeki kişilere de minyatür yapmayı öğreten Akoğlu, "Okuldan arta kalan zamanlarımı bir odasını atölyeye çevirdiğim evimde değerlendiriyorum. Minyatür tasarımlarımda doğadan temin ettiğim malzemelerin yanı sıra seramik hamuru ve model hamuru da kullanıyorum. Tasarımlarımı yağlı boya ile renklendiriyorum. Minyatür tasarım yapmak incelik isteyen bir iş. Bazen saatler sürerken bazen de çok az zaman alıyor" dedi.


Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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