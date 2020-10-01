Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua etmeye başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua etmeye başlıyor

01.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:15

Mermer ustasının koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için mezar taşlarına yazdığı "Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın" şeklindeki yazıları okuyan vatandaşlar, ölmek istemediklerini belirterek dua ediyor.

Kocaeli'de koronavirüs farkındalığı oluşturmak isteyen mermer mezar ve mezar taşları üretim ustası Zeki Tektaş, mezar taşlarına "Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın" yazarak vatandaşları uyarıyor. Mezarın üzerindeki uyarıları gören vatandaşlar ise ölmek istemediklerini söyledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve mesleğinin mermercilik olduğu Zeki Tektaş, koronavirüsün yayılım hızını durdurmak ve insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla ilginç bir yöntem düşündü. Sürekli olarak mezarların mermerlerini ve üzerinde yazılacak isimleri tasarlayan Tektaş, insanlara vereceği mesajı kendi işinden çıkararak bir mezar hazırladı. Hazırladığı mezarın üzerindeki mermere, "Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın" yazan Tektaş, insanların virüse daha da dikkat etmesi gerektiğini vurgulamak için görenleri hayret içerisinde bıraktı. Ölümü hatırlatarak mezar hazırlayan ve virüsün ciddiyetine dikkat çeken Tektaş'ın sosyal mesajını görenler şaşkınlığını gizleyemezken yoldan geçen bir vatandaş "yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyorum" diyerek korkusunu dile getirdi.

Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor

"MİLLET BİZE İŞ ÇIKARMASIN"

Artan vaka sayılarını görerek insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hazırladığı mezar üzerine "Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın" yazan mermer ustası Zeki Tektaş, "Baktım herkes dışarı çıkıyor, yasaklara uyan yok. Böyle bir şey geldi aklıma. Gelenler görsün, dikkat çeksin diye. İnsanlar kendilerini düşünmüyorlar. Kendilerini bırak milleti düşünmüyorlar. Böyle bir şey düşünüp yazdım. Gerçekten dikkat çekti yani, insanlar gelirken arabayla giderken resim çektiler, baktılar, konuştular, sordular. Virüsten dolayı ölüm çok yakın bize, insanlar bunu bilsin diye böyle bir şey düşündüm. Zaten 25 senedir mermerciyim. Millet bu virüslü ortamda bize iş çıkarmasın. İnsanlar kendisine, karşısındakine dikkat etsin, hastalık bulaşmasın bunları amaçladık" dedi.

Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Yoldan geçerken mezarın ve mermerin üzerine yazılan yazıların ilgisini çektiğini söyleyen 61 yaşındaki Döne Çetinalp, "Bu yazıları okudukça ölmek istemiyorum diye dua ediyorum. Evde kalarak bize iş çıkarmayın diyerek doğru söylüyorlar. Çok güzel bir yazı. Maske, mesafe, temizlik ve hijyene dikkat edersek herhalde yaşayacağız" diye konuştu.

Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar 'Ölmek istemiyorum' diye dua etmeye başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ALTUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Charles Michel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Şehrazat Mert Fırat Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Samatta Gökhan Töre Mbaye Diagne Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kamu Çocuk Bakan Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua etmeye başlıyor - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 13:15:04. #1.14#
title