Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı - Haberler
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Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir televizyon programından çıktığı sırada eteğini düzeltmek istedi. Ancak bu hareketi Gaga'ya pahalıya mal oldu. Rüzgarın da etkisiyle ünlü şarkıcının iç çamaşırı tamamen göründü.

New York'ta he Late Show With Stephen Colbert programına katıldıktan sonra korumalarıyla birlikte kanal binasından ayrılan şarkıcı Lady Gaga basının gündemine oturan bir talihsizlik yaşadı. Arabaya doğru ilerlediği sırada uzun yırtmaçlı eteğini düzeltmek isteyen şarkıcı, rüzgarın da etkisiyle eteğinin havalanmasına engel olamadı.

İÇ ÇAMAŞIRI TAMAMEN GÖRÜNDÜ

Şarkıcı, bu durumu toparlamak istese de başarılı olamadı ve gazeteciler bu anları fotoğrafladı. Yaşadığı talihsizliğin ardından toparlanan ünlü şarkıcı, eteğini indirerek gazetecilere poz verdi.

OYUNCULUK DA YAPIYOR

Lady Gaga şarkıcılığın yanında oyunculuk da yapıyor. Ünlü ismin Shallow şarkısı 2019 yılında en iyi şarkı ödülüne layık görülmüştü. Gaga bu başarı ile yetinmemiş ve aynı yıl "En iyi oyuncu ödülü" için aday gösterilmişti.

Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı

Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı

Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı

Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
AynenDevam:Ne kadar uzulmustur
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