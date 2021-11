Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı

New York'ta he Late Show With Stephen Colbert programına katıldıktan sonra korumalarıyla birlikte kanal binasından ayrılan şarkıcı Lady Gaga basının gündemine oturan bir talihsizlik yaşadı. Arabaya doğru ilerlediği sırada uzun yırtmaçlı eteğini düzeltmek isteyen şarkıcı, rüzgarın da etkisiyle eteğinin havalanmasına engel olamadı.

İÇ ÇAMAŞIRI TAMAMEN GÖRÜNDÜ

Şarkıcı, bu durumu toparlamak istese de başarılı olamadı ve gazeteciler bu anları fotoğrafladı. Yaşadığı talihsizliğin ardından toparlanan ünlü şarkıcı, eteğini indirerek gazetecilere poz verdi.

OYUNCULUK DA YAPIYOR

Lady Gaga şarkıcılığın yanında oyunculuk da yapıyor. Ünlü ismin Shallow şarkısı 2019 yılında en iyi şarkı ödülüne layık görülmüştü. Gaga bu başarı ile yetinmemiş ve aynı yıl "En iyi oyuncu ödülü" için aday gösterilmişti.

