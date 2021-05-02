Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
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Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan keşkeği geleneği devam ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan keşkeği geleneği devam ediyor.

İskilip'te keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları bu geleneğe şahitlik etmeye devam ederken, iftar saatinde fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor. İskilip keşkeğinin şöhretini artık neredeyse tüm Türkiye biliyor. İskilip'e özgü yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini de taşıyor. Keşkeğin bu kadar ilgi görmesi en çok fırın sahiplerine yarıyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda dolup taşan keşkek fırınlarında bu yıl da pandemi kurallarına dikkat ediliyor.

"İskilip keşkeği en önemli değerlerimizden ve kültürel miraslarımızdan birisi"

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip keşkeğinin ilçenin en önemli değerlerinden ve kültürel miraslarından birisi olduğunu söyledi. İskilip keşkeğine coğrafi işaret almak için girişimde bulunduklarını açıklayan Başkan Sülük, "Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. İlçemizde sadece keşkek pişirilmesi için yapılan fırınlar var" dedi.

İskilip keşkeğinin fırından sofraya uzanan yolculuğu hakkında da bilgi veren Başkan Sülük, "Sabahın erken saatlerinden itibaren keşkek çömlekleri fırınlara bırakılır. Bunun karşılığında fırın sahibine odun, para veya başka bir şey verilir. Keşkekler odun ateşinde akşama kadar pişer. Her keşkek çömleğinde ayrı bir işaret vardır. Kimisi para takar, kimisi boncuk takar. Akşam İskilip kalesinde nare dediğimiz davulun çalması 'keşkek pişti, keşkeğinizi gidin alın' demektir bir anlamda. Davul sesi duyan halkımız fırınlara giderek keşkeklerini alırlar. Zaman zaman tatlı karışıklar oluyor. Bunların hepsi güzel, unutulmayacak bir kültürel miras. Yıllardır devam eden bir gelenek. Bu geleneğimizi coğrafi işaret alarak taçlandırmak istiyoruz. Bu geleneğimizi sürdürmek bizim en büyük hedeflerimizdin" birisi" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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