Meclisten geçerek yasalaşan yapılandırma paketi, 'Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi?' sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Yapılandırmada sona yaklaşılırken, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, öğrenim kredisi ve idari para cezaları dahil olmak üzere vatandaşın devlete olan borçlarında yapılandırmaya gidilecek.Peki, Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırma ödemeleri ne zaman? Hgs borç yapılandırma bitti mi? Vergi borcu yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Devlete olan borçların yapılandırılması için tanınan süre 30 Eylül mesai bitimi sona eriyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Prim borcu yapılandırmasında ise başvuru için son tarih 31 Ekim olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılandırılmış borçların ödenmesinde son tarih vergide peşin ve ilk taksit ekim, primde de kasım ayı olarak belirlendi.İkinci taksitler ise vergide kasım, primde de aralıkta yatırılacak.

TAKSİT ÖDEMELERİNDE BU DETAYA DİKKAT!

Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILIYOR?

Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine enflasyon baz alınarak güncelleme yapılıyor. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10'unun ilk taksit döneminde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90'ı, borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise yüzde 50'si siliniyor. Yapılandırma başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI TEKRAR UZATILIR MI?

Yetkililer başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını da hatırlattı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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