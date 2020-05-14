Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi

Ülkemizde ve birçok ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hafifletiliyor. Ülkeler normalleşme adımları atarken, Japon'yada yapılan bir deneyde, koronavirüs hastası tek bir kişinin, açık büfe yemek servis eden bir restoranda insanlara nasıl virüs bulaştırdığını gözler önüne serdi.

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
14.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:42

Koronavirüse karşı dünya genelinde ülkelerin mücadelesi sürerken, salgının zaman içerisinde etkisini kaybetmeye başlamasıyla birçok aldıkları tedbirleri hafifleterek normalleşme sürecine girmeye başladı.

TEK BİR KİŞİNİN VİRÜSÜ NASIL YAYDIĞINI GÖSTERDİLER

Japonya devlet televizyonu NHK da, sağlık danışmanlarıyla virüsün kalabalık ortamlarda ne kadar ve nasıl yayıldığını ortaya çıkartan bir deneyin görüntülerini paylaştı. Deneyde, koronavirüse yakalanmış bir hastanın, açık büfe yemek servisi olan bir restorana gitmesinin nasıl sonuçlar doğurabileceği gösteriliyor.

VİRÜSÜ TEMSİLEN BİR KİŞİNİN ELİNE BOYA SIKILDI

Deneyde, bir kişinin eline, virüsü simgelemek için gün ışında görünmeyen floresan beyaz boya sıkıldı. Bu yolla 'enfekte' olduğu varsayılan bu kişi sonrasında, 10 kişiyle birlikte açık büfenin bulunduğu bir ortamda yemek yedi. Deneklerin hepsi, potansiyel bir hastalık ihtimalini göz önünde bulundurmadan, normalde davranacakları gibi davranarak büfeden yemek alıp masaya oturdu, sohbet ederek yemeklerinin keyfini çıkardı.

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi

VİRÜS, 30 DAKİKADA MASAYA YAYILDI

Ancak sadece 30 dakika sonra floresan boyayı gösteren siyah ışık açıldığında, boyanın tek bir kişiden ne kadar çok yayıldığı gözler önüne sürüldü. Sadece 30 dakika içinde, diğer deneklerin ellerinde, yüzlerinde, tabaklarında, ilk 'enfekte' olan kişinin dokunmadığı çatal bıçaklarda bile boya vardı. Önlem alınmayan bir restoranda neler yaşanabileceğini ortaya koyan bu deneyin görüntüleri, internette viral olmuş durumda.

DENEYDE SADECE DOKUNMA DİKKATE ALINDI

Sağlık uzmanları ise deneyle, özellikle ellerin yıkanmadığı bir ortamda virüsün nasıl yayıldığının görüldüğünü söylüyor. Hong Kong Üniversitesi'nden John Nicholls, "Video şunu gösteriyor: Virüs yüzeylere ve insanlara çok etkili bir şekilde yayılıyor. Deney aynı zamanda, hastalığının bulaşmasını engellemek için el hijyeninin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor" dedi. Bununla birlikte Nicholls, deneyde yaratılan ortamın 'yapay' olduğu ve sadece dokunmanın dikkate alındığı eleştirisi de getirdi.

"EL YIKAMANIN FAYDASINA İLİŞKİN BİR DENEYDE CANLANDIRILMALI"

Nicholls ayrıca, 'enfekte' olan kişinin ellerini yıkadığı bir durumun da canlandırılması gerektiğini söyleyerek, "Böylece inanlar, el yıkamanın potansiyel olarak bulaşıcı materyalin yayılmasını esasında ne kadar azaltabildiğini anlayabilir" dedi.

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi

Dünya Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Haber
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek Haber
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Haber
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Haber
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti Haber
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sinan Özen Jennifer Lopez Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Loris Karius Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Kadın İstifa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 12:36:17. #1.15#
title