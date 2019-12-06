Yapay zeka ve bulut yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor

06.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:55

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen: "Yeni dönemde iş yüklerinin ya buluta taşınması ya da bağlanması gerekecek. Bu da hibrit bulut çözümlerini ve 1 trilyon dolarlık bir pazarı adresliyor."

HEKTAŞ, IBM'in teknolojik çözümlerini kullanarak Akıllı Asistan adlı mobil uygulamayı geliştirdi. Uygulama, zirai hastalıklarla ilgili anında mobil teşhis dönemini başlatıyor.

NASA'da kara deliği ilk kez görüntüleyen ekibin içinde yer alan, Arizona Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Profesörü Feryal Özel, bilim dünyasında çığır açan bu başarıyı, nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

IBM'in birçok ülkede düzenlediği Think etkinliklerinin Türkiye ayağı "Think Summit Istanbul", 4 Aralık Çarşamba günü IBM Türkiye'nin ev sahipliğinde ve 2 binden fazla kişinin katılımıyla Zorlu PSM'de gerçekleşti. Akbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Binbaşgil, Arizona Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Profesörü Feryal Özel, IBM Veri ve Yapay Zeka Globa Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alyse Daghelian, IBM iX Global Lideri Matt Candy'nin yer aldığı etkinliğe, farklı sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. "Geleceği Birlikte İnşa Edelim" ana temasıyla düzenlenen zirvede, IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV) tarafından hazırlanan "Güven Avantajınızı Oluşturun" adlı Üst Düzey Yönetici Araştırması'nın sonuçları da açıklandı.

1 trilyon dolarlık hibrit bulut pazarı

Kullanıcı uygulamalarının, yapay zeka ve bulut yolculuğunun birinci dönemi olduğunu belirten IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen; ikinci dönemde büyümenin kurumsal taraftaki yeniliklerle şekilleneceğini vurguladı:

"Günümüzde kurumsal iş yüklerinin yüzde 80'i hala geleneksel şirket içi ortamlarda tutuluyor. İş dünyasına yön verecek olan ise, kritik kurumsal iş yüklerini barındıran işte bu kısım. Yeni dönemde, bu iş yüklerinin ya buluta taşınması ya da bağlanması gerekecek. Bu da, hibrit bulut çözümlerini ve 1 trilyon dolarlık bir pazarı adresliyor." Sözmen, ikinci dönemde büyük kuruluşların yenilikleri bilgi mimarisinin gücüyle yapay zeka, blok zinciri, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle zenginleştirerek çoklu bulut ortamlarında gerçekleştireceğine de dikkat çekti.

Akıllı Asistan uygulamasıyla zirai hastalıklarda anında mobil teşhis dönemi

HEKTAŞ, Think Summit Istanbul etkinliğinde, Türkiye'de tarım sektörünün yapay zekayla gelişimine katkılar sunacak olan "HEKTAŞ Akıllı Asistan" uygulamasını ve bu uygulamanın çiftçilere olan katkısını tanıttı. IBM'in teknolojik çözümlerinin kullanıldığı mobil uygulamayla, 26 çeşit mahsulde görülebilen tüm hastalıklar konusunda çiftçilerin anlık bilgilendirilmesine destek oluyor. Çiftçiler HEKTAŞ'ın sunduğu yeni hizmet sayesinde zaman ve maliyet avantajı kazanıyor.

Feryal Özel kara deliği nasıl görüntülediklerini paylaştı

NASA'da kara deliği ilk kez görüntüleyen ekibin içinde yer alan, Arizona Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Profesörü Feryal Özel; dünya çapında çok sayıda teleskoptan elde ettikleri verileri, IBM teknolojisiyle geliştirdikleri süper bilgisayarda işleyerek, kara deliği görüntülemeyi başardıklarını anlattı.

Bilgi mimarisi olmadan yapay zeka olmaz

IBM Veri ve Yapay Zeka Globa Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alyse Daghelian, yapay zeka yolculuğunda her şirketin farklı bir aşamada olduğunu ve yapay zekaya yönelik yatırımların artık kaçınılmaz olduğunu paylaştı. Bilgi mimarisi olmadan yapay zeka olmayacağının altını çizen Daghelian şunları söyledi: "Yapay zeka dediğimiz kavram sadece bir kodlama algoritma sürecinden oluşuyor. Bu süreç hızla gerçekleşen ve şirketler için hayati önemi olan bir süreç".

İnsan deneyimi hem işletmeler hem de müşteriler için önemli

IBM iX Global Lideri Matt Candy konuşmasında şirketlerde tasarımcı düşünce yapısıyla değişimin nasıl başarılabileceğini anlattı. İşletmeleri tasarımla yeniden icat etmenin işlerinin odağında olduğunu belirten Candy şunları söyledi: "İnsan deneyimi, hem işletmeler hem de müşterileri için en önemli unsur haline geldi. Hizmet verdiğimiz kişilere, insan odaklı deneyimler sunmalıyız. Bu deneyimlerle teknolojik ve sosyal alanlarda eşi benzeri görülmemiş yaratıcı bir yıkım oluşacak. Yeni dönemde işletme platformlarının merkeze alınması öngürülüyor".

Türkiye'de üst düzey yöneticiler, yapay zekaya büyük yatırım yapmayı planlıyor

Etkinlikte IBM İş Değerleri Enstitüsü'nün (IBV) iki yılda bir yaptığı, "Güven Avantajınızı Oluşturun" adlı Üst Düzey Yönetici Araştırması'nın Türkiye sonuçları açıklandı. IBV Direktörü Ian Fletcher tarafından paylaşılan araştırma sonuçlarına göre; veri odaklı kültüre sahip liderlerin çoğu, önümüzdeki 2-3 yıl içinde makine öğrenimi de dahil olmak üzere, yapay zekaya büyük yatırım yapmayı planlıyor. Araştırma kapsamında ön plana çıkanlar, veri stratejisini iş stratejisiyle birleştiren en ileri grubu oluşturuyor. "Öncü" olarak adlandırılan bu liderler, dünya genelindeki katılımcıların yüzde 9'unu, Türkiye'deki katılımcılarınise yüzde 21'ini oluşturuyor. Türkiye'deki öncülerin yüzde 93'ü, verilerin müşterilerin güven seviyesini güçlendirmede stratejik bir avantaj yarattığına inanıyor.

Kaynak: Bültenler