Yapay çiçek üreten kadın girişimci 10 ülkeye ihracat yapıyor
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Yapay çiçek üreten kadın girişimci 10 ülkeye ihracat yapıyor

Yapay çiçek üreten kadın girişimci 10 ülkeye ihracat yapıyor
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraşlı kadın girişimci, merakı nedeniyle başladığı dekoratif çiçek tasarımı işinde 10 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

Kahramanmaraşlı kadın girişimci, merakı nedeniyle başladığı dekoratif çiçek tasarımı işinde 10 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Yuvayapan, 3 yıl önce sosyal medyada gördüğü dekoratif çiçek işinden etkilenerek üretim yapmaya karar verdi.

Dekoratif çiçek tasarımlarını profesyonelce yapmak için araştırmalarda bulunan Yuvayapan, daha sonra İstanbul'a giderek Rusya'dan gelen özel bir ekipten eğitim aldı.

Eğitimler sonucu evinde ürettiği dekoratif çiçekleri sosyal medya aracılığıyla satan Yuvayapan, bir süre sonra yurt dışına ihracat yapan tedarikçi firmalardan sipariş almaya başladı.

Salgın döneminde taleplerin artmasıyla geçen yıl eşinin dükkanının bir bölümünü atölyeye dönüştüren Yuvayapan, ürettiği dekoratif çiçekleri tedarikçi firmalar aracılığıyla Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ediyor.

KOSGEB desteğiyle aldığı kesim makinesiyle siparişleri yetiştirmeye çalışan Yuvayapan, meslek lisesinde eğitim gören 10 öğrenciye de iş imkanı sundu.

Yuvayapan, AA muhabirine, kendisine yardımcı olan ablasıyla yapay çiçek tasarımında 3 yılda önemli mesafeler kat ettiklerini, salgın döneminde işlerinin büyümesi sonucu yurt dışından siparişler aldıklarını söyledi.

Yapay çiçekte dünya piyasasının merkezinin Çin olduğunu, salgın sürecinde buradan Türkiye'ye ürün girişinin olmamasını bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade eden Yuvayapan, "Dedik ki Türkiye'de bu açığı kapatamayız ama bir deneyelim. Çin'den alım yapan birkaç toptancıyla iletişime geçtik. Yaptığım numuneleri götürerek sundum. Yurt dışı bağlantılarını bu şekilde kazandık." dedi.

El emeği göz nuru ürünlerinin otel, lobi, iş merkezleri, kuaför salonları gibi birçok yerde kullanıldığını belirten Yuvayapan, şunları kaydetti:

"Toptancılar bizimle iletişime geçtiklerinde öncelikle adet sayıları yükseldi. Mesela biz haftada 100 çiçek çıkarıyorduk. Bizden bin, 2 bin tane çiçek istemeye başladılar. Biz buna karşılık verebilmek için öncelikle kendimize güvenip kendimizi büyüttük sonra ekibimizi güçlendirdik. Taleplere yetişemedik, bir anda. Biz bambaşka bir dünyanın içine girdik. 7-8 müşteriye aynı anda çiçek vermeye başladık. Bu çiçeklerin türevlerini, daha fazla renklerini, daha fazla çeşitlerini istemeye başladılar. Buna oturduk kafa yorduk, kendimizi geliştirdik aslında. Bu aşamalara geldik, şu an 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. İlk müşterimiz Almanya. Almanya'ya yüklü ihracatlar yapıyoruz. Hollanda, Azerbaycan, Rusya ve özellikle Türki cumhuriyetlere ihracat yapıyoruz. Toptancı ve tedarikçi firma aracılığıyla adını bilmediğimiz birçok ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Birçok internet sitesinde de ürünlerimizi görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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