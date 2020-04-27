Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu
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Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu

Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu Annesinin ismi kütükte bir harfi yanlış yazılan şahıs korona desteklerinden faydalanamıyor Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs nedeniyle...

Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu
27.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:29

Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu

Annesinin ismi kütükte bir harfi yanlış yazılan şahıs korona desteklerinden faydalanamıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, 10 yıl önce vefat eden annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle zor günler geçiriyor. İddiaya göre talihsiz adamın, 'Hediye' olan annesinin ismi Pazarcık İlçe Nüfus Müdürlüğü kütüğünde 'Hadiye' olarak yazıldığı için resmi bir işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs destek kredileri ile yardımlarından faydalanabiliyor.

Kendi ile beraber 7 kardeş olduklarını ve üç kardeş olarak aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Salih Küçük, korona virüs salgını nedeniyle başvurduğu bin TL'lik yardımdan ise bu nedenle faydalanamadığını dile getirdi. Sorunu çözmek için çok kez nüfus dairesine ve yetkililere başvurduğunu da aktaran Küçük, kendisine kimsenin yardımcı olmadığını belirtti.

"Herhangi bir resmi işlem yaptıramıyorum"

Sorunun 15 gün önce fark ettiğini ve korona virüs nedeniyle mağdur vatandaşlara dağıtan bin liralık yardımdan faydalanamadığını açıklayan Salih Küçük, "Benim rahmetli annemin ismi Hediye idi ama nasıl olmuşsa kütükte Hadiye diye değiştirilmiş. Bu nedenle ben şuan herhangi bir devlet dairesinde resmi bir işlem yaptıramıyorum. Yani annemin ismi kimliğimde Hediye diye geçiyor ama nüfus kayıtlarında ise Hadiye diye yazıyor. Biz yedi kardeşiz, benimle beraber 3 kardeşimde anne ismi Hediye yazarken, diğer 4 kardeşimde Hadiye yazıyor. Bu nedenle mağdurum ben ve bu sıkıntıyı 15 gün önce fark ettim" dedi.

"Korona virüs nedeniyle mağdur durumdayım"

Yaşadığı sıkıntı için yetkililere seslenen ve kendisine yardımcı olunmasını isteyen Küçük, "Ben şuan özellikle korona virüs nedeniyle mağdur durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Korona virüs salgını nedeniyle evdeyim, perişan durumdayım. Ben çalışıyordum ama bu korona yüzünden iş yerim kapalı. Bu yüzden destek kredisine başvurdum ama alamadım. Ailece perişan haldeyiz ve kimliğimdeki bu sıkıntı yüzünden hiçbir destek alamıyoruz, işlem yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrı

Sorunun çözümü için yetkililere de seslenen Salih Küçük, "Ben bu sıkıntı nedeniyle Gaziantep Valisi'nden ve Şehitkamil Kaymakamı'ndan rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar lütfen" diye konuştu.

Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu

Kaynak: İHA

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