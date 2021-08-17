Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü
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Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Haberler | Güncel

Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü Başını duvara dayayan keçi günlerdir yiyip içmiyor Muğla'da 29 Temmuz günü Başlayıp Ağustos ayının 2. haftasına kadar devam eden orman yangınları sadece insanların değil, hayvanların da psikolojisini bozdu.

Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü

Başını duvara dayayan keçi günlerdir yiyip içmiyor

MUĞLA - Muğla'da 29 Temmuz günü Başlayıp Ağustos ayının 2. haftasına kadar devam eden orman yangınları sadece insanların değil, hayvanların da psikolojisini bozdu. Milas İlçesi'nde yangının en şiddetli yaşandığı bölgelerden olan Akçakaya Mahallesi'nde keçi sürüleri de afetten en çok etkilenen canlılar arasında yerini aldı. Yangında yavrularını kaybeden bir anne keçi ise günlerdir yiyip içmeyi bırakıp hayata küstü. Aynı şekilde annesini kaybeden keçilerin de günlerdir yaşadıkları travmayı atlatamadığı belirtildi.

Muğla genelinde birçok bölgede çıkan orman yangınları mavi ile yeşilin buluştuğu alanları siyaha çevirdi. Ekiplerin canla başla kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların tamamı 15 günde ancak söndürülebildi. Muğla'daki yangınlardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ormanda yaşayan birçok hayvan yanarak telef olurken, kurtulmayı başaranların çoğunun vücutlarında yanıklar oluştu. Milas Akçakaya Mahallesi'nde yangınlardan kurtulan keçilerin psikolojileri bozuldu. Gün boyunca ne yem yiyen ne de su içen çoğu keçi adeta hayata küstü. Yangında yavrusunu kaybeden bir keçi başını duvardan ayırmazken, annesini kaybeden yavru keçi ise tüm gün hareketsiz şekilde yatıyor. Keçilerin tedavilerini ise Anka'dan gelen bir derneğe bağlı gönüllüler gerçekleştiriyor.

"Uçak ve helikopter sesinden korkarak ormanın içine kaçtılar"

Keçilerinin uçak ve helikopter sesinden korkup ormanın içerisine kaçtığını, 46 hayvanından 23 tanesinin kayıp olduğunu ifade eden Ali Rıza Yılmaz, "Yangının mahallemize doğru yaklaştığını görünce büyük baş hayvanlarımı taşıdım. Yaşlı anne ve babam vardı onları da güvenli bir bölgeye taşıdım. Ancak küçükbaş hayvanlarım uçak ve helikopterlerin gürültüsünden korkarak ormanın içerisine kaçtı. Maalesef alevler nedenliyle ormana giremedim. 2 gün sonra bölgeden 16 keçimi geri getirmeyi başardım. 7 tanesini yanmış halde buldum. Geriye kalan 23 tanesinden ise aradan bir hafta geçmesine rağmen rastlayamadım, halen daha haber yok. Bu hayvanlar tamamen doğada yaşadıkları için gürültüye alışık değiller. Gürültüden hep korkup ormanın iç kesimlerine doğru kaçmışlar. Bulduğum yer alevlerin en fazla olduğu yerdi. Sanırım diğerleri de yanarak telef oldular" dedi.

"Hepsinin psikolojisi bozuk"

Yangından kurtarılan 16 keçinin hayvanlarla ilgili bir derneğin gönüllüleri tarafından tedavilerinin yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Arkadaşlar sağ olsunlar hepsi ile tek tek ilgileniyorlar. Bazılarının ayakları yanmış, tırnakları maalesef çekilecek. Pansuman yapılıyor daha da iyileşmeleri için. Hepsinin psikolojisi bozuk. Özellikle iki tanesi var ki can dayanmaz. Ne yiyorlar ne de içiyorlar. Biri yavrularını kaybetti başını duvardan ayırmıyor, biri de annesini kaybetti yerden kalkmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Onları gördükçe daha da üzülüyorum" diye konuştu.

Keçileri tedavi eden gönüllü grupta yer alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Gökberk Gökçeyrek, "Buradaki keçimiz yangında çocuklarını kaybetti. Karın bölgesinde de ileri derecede yanıklar var. Ağrısı olduğu ve çocuklarını kaybettiği için depresyon durumunda. Serum ve antibiyotik alıyor. Birçok keçinin de tırnakları kopmuş, cerrahi işlem gerekiyor. Biz elimizden geldiğince acil müdahaleleri yapıyoruz. Sonrası süreçte ise sevk edilmeleri gerekecek. Kedi köpekten ziyade tüm hayvanlar bizim için önemli. Bunun için biz de gönüllü olarak buraya geldik ve gördüklerimiz karşısında üzülmemek elde değil. Çoğunluğu ağrıdan yemek de yiyemiyor. Geldiğimizde hepsinin durumu çok kötüydü. Bazılarının da meme uçları yanmıştı. Sütleri çıkmadığı ve içeride süt kaldığı için ateşleri yükseliyordu. Sürekli günlük gelip bakım yaptık" diye konuştu.

Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü
Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü
Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü
Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, hayata küstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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