Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu Baykal Akdemir: "Ormanları yakanların Allah cezasını versin" Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, abisinin cenazesini almak için beklediği...

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu

Baykal Akdemir: "Ormanları yakanların Allah cezasını versin"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, abisinin cenazesini almak için beklediği adli tıp kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Ormanları yakanların Allah cezasını versin" diye konuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışmalara destek veren Şahin Akdemir ekiplere su taşıdığı sırada dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Akdemir'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kardeşi Baykal Akdemir ve yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor.

Cenazeyi almak için adli tıp önünde bekleyen Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Muğla Köyceğiz'de oturuyoruz. İkimiz de Marmaris'te çalışıyorduk. Dün, abim ekiplere yardım ederken alevlerin arasında kalmış. Sağ olsunlar eşlerimiz dostlarımız aradı sordu. Şimdi de işte cenazesini almak için bekliyoruz. Allah mekanını cennet etsin ve bu ormanları yakanın da Allah cezasını versin. Ben köydeydim, izinliydim. Dün akşamüzeri abimin vefat haberini aldım. Akşam geç saatlerde hastaneye vardık. Hastanedeki işlerimizi halledip, Köyceğiz'e döndük. Annemle babam evde, ben buradayım. Adli tıpta abimin cenazesini bekliyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan