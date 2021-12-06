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Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

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Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

ERZİNCAN'da tek katlı metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Cihan Ekinci, dengesini kaybederek düştü.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da tek katlı metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Cihan Ekinci, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün Kızılay Mahallesi 1015 sokaktaki metruk binada meydana geldi. Kullanılmayan binada belirlenemeyen sebeple çıkan yangına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek isteyen ekipler çalışırken, çatıda dengesini kaybeden itfaiye eri Cihan Ekinci, yaklaşık 4 metreden sırtındaki oksijen tüpüyle beraber düştü. Ekinci'nin düştüğünü gören itfaiye görevlileri hemen yardımına koştu. Tedbir amaçlı bölgede bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Cihan Ekinci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

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