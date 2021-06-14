Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi
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Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi

Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da yanan otomobilinde ölü bulunan İngilizce öğretmeni Aziz Atay'ın (41) cenazesi Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde toprağa verildi.

ELAZIĞ'da yanan otomobilinde ölü bulunan İngilizce öğretmeni Aziz Atay'ın (41) cenazesi Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde yapılan araştırmada 4 bombalama olayına ait itirafın yer aldığı not ile ilgili kriminal incelemenin ise sürdüğü bildirildi.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda Aziz Atay yönetimindeki 21 GD 766 plakalı otomobilde yangın çıktı. Köylülerin ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Atay, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmek istenen Aziz Atay, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a geri getirildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Atay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı araştırmada, yanan otomobilin yakınına bırakılmış notlar bulundu. Kalemle yazılan notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" ifadelerinin yer aldığı görüldü.Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Fatih Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Atay'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. İlçeye götürülen Aziz Akay, toprağa verildi.

4 ayrı bombalama itirafının yazılı olduğu notun kriminal incelemesi ise sürüyor.


- Elazığ
Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi
Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi
Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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