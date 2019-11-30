Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri: Rektöre algı operasyonu yapılıyor

30.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:22

YALOVA Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ve Doç. Dr. Ebubekir Sifil arasında yaşanan polemikle ilgili açıklama yapan Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, Prof. Dr. Suat Cebeci'ye karşı algı operasyonu yapıldığını savundu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda geçen Perşembe günü aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e 'Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık' dedi. Bunun üzerine Doç. Dr. Sifil salondan ayrılırken o anlar cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Doç. Dr. Sifil, "Tamamen bilgim ve iradem dışında oluşan ve giderek artan tepkilerin şu an geldiği nokta endişe vericidir. Özellikle kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim. Ne yaşanmış olursa olsun bu paylaşımların muhatabı, mensubu bulunduğum üniversitenin rektörüdür ve kendisine yönelik bu tarz ifadelerin kullanıldığını görmek hem kendisi adına hem de üniversitemiz ve ilim dünyası adına üzüntü vericidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA