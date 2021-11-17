YALOVA (Habermetre) - YALOVA STANDINA YOĞUN İLGİ

Birçok belediyenin katılım sağladığı ve stantlarını açarak şehirlerini tanıttığı festivalde gençlere yönelik olarak rock konserlerde veriliyor. Ayrıca festival de sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e- learning eğitimleri, etnospor, söyleşiler, konferanslar ve katılım sağlayan şehirlere has özel lezzetler de bulunuyor. Yalova Belediyesi Standına Yoğun İlgi

Tam Bana Göre Festival isimli festival alanında "Genç Müteferrikalar Yetişiyor" sloganı ile yerini alan Yalova Belediyesi stanttı ise katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta gelen katılımcılar kağıt yapımı hakkında bilgiler alarak kendi kağıtlarını kendileri yapma imkanı buldu. Ayrıca ziyaretçilere Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde üretilen Yalova Kağıdı ve çeşitli Yalova'ya özgü hediyeler verildi. Başkan Vekili Mustafa Tutuk Ziyaretçilerle Özel Olarak İlgilendi

Tam Bana Göre Festival için Ankara'da bulunan Başkan Vekili Tutuk, etkinlik alanında bulunan ve yoğun ilgi gören Yalova standını gelen ziyaretçilerle bizzat ilgilendi. İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi başta olmak üzere Yalova'da kurulan ilk matbaa ve kağıdın nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi.

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