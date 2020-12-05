Yalova'daki silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
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Yalova'daki silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

05.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:16
Yalova'daki silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Yalova'da dün bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yalova'da dün bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

İki taraf arasında önceden devam eden husumet nedeniyle olayın yaşandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceden bulunan husumet nedeni ile karşılıklı olarak silahla kasten yaralamaya teşebbüs olayı meydana gelmiş, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır. Olayda kullanılan 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli mercilere sevk edilmiştir."

-Olay

Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki iş yerine silahla ateş edilmiş, ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Silahla ateş edilmesi, sokak girişindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, aynı gün 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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