Yalova'da Islah Edilen Mera Otlatmaya Açıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında hazırlanan alan, otlatmaya açıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında hazırlanan alan, otlatmaya açıldı. Meralar ıslah ediliyor, hayvancılığın hizmetine açılıyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında hazırlanan alan, otlatmaya açıldı.

Köyevi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, 1, 5 yıldır dünya ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçirdiğini vurguladı.

Bu sürede tarım ve gıdanın öneminin daha da öne çıktığını belirten Erdem, bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle üreticilerin zorlanmamasını, süreci kolay atlatmaları için her türlü desteği verdiklerini anlattı.

Türkiye'de tarımın 2020'de yüzde 4, 8 büyüme gerçekleştirdiğini ve son 3 yılda bu sektörün Türkiye'nin büyümesinde lokomotif bir güç olduğunun görüldüğünü ifade eden Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı birinci çeyrek büyümesinde Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyürken, tarım sektörünün yüzde 7, 5 gibi bir artışla Türkiye'nin büyümesine olan katkısını da bugün görmüş olduk. Yine tarımsal hasılamızın 2020 yılında yüzde 20 artışla 333 milyar lira ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştığını görüyoruz. 2020 yılında tarımsal ihracatımızın bir yıl öncesine göre yüzde 5 arttığını, dış ticaret fazlamızın ise yüzde 10 artışla 5, 5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. "

Erdem, tarım sektörüne, ithalata bağımlı olduğu ya da üretmediğine yönelik eleştirilerle haksızlık yapıldığına inandığını dile getirdi.

Söz konusu rakamların, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı olduğunu da gösterdiğine dikkati çeken Erdem, "Yine 2020 yılında tarımsal üretime baktığımızda son 2 yıldaki 9 milyon artışla 126 milyon ton gibi Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştığımızı görüyoruz. Bunlar içerisinde 6, 5 milyon ton mısır üretimimiz ve 278 bin ton kuru fasulye üretimimizde de Cumhuriyet tarihinin Türkiye genelindeki üretim rakamlarına ulaştığımızı belirtmek isterim. " diye konuştu.

Türkiye'nin bitkisel üretim değerinin yüzde 20 artışla 245 milyar liraya ulaştığına işaret eden Erdem, bunun devletin çiftçiye verdiği destekler sayesinde olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından projeyle ilgili fotoğraf sergisini gezen protokol üyeleri, kurdeleyi keserek meranın açılışını gerçekleştirdi.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. yalova çiftlikköy ilyasköy mera sera destek ıslah proje

Kaynak: Habermetre