Yalova'da iş garantili meslek lisesinde inceleme yapıldı
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Yalova'da iş garantili meslek lisesinde inceleme yapıldı

Yalova'da iş garantili meslek lisesinde inceleme yapıldı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlığında Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile okul öğrencileri iş garantili eğitim görecek.

Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlığında Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile okul öğrencileri iş garantili eğitim görecek.

İmza töreni sonrası, Şehit Sercan Yazar MTA Lisesinde gerçekleştirilecek fiziksel dönüşümle ilgili yerinde incelemeler yapıldı.

Sanayicilerin kalifiyeli personel ihtiyacı ve ilin istihdam sorununun çözümüne katkı sunabilmek amacıyla yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanacak okul, Yalova Makine İhtisas OSB'nin 2023 hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterecek sanayicilere ihtiyaç duyacakları nitelikli insan kaynağı sunacak.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yaptığı açıklamada, gençlerin omuzlarında yükselecek bir kalkınma hikayesini başlatacaklarını söyledi.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile okulda inceleme yaptıklarını bildiren Özdemir, "Yaptığımız protokolle pilot okulumuz olan, iş garantili meslek lisemiz Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, İl Milli Eğitim Müdürümüzle ziyaret ettik ve yapacağımız fiziksel dönüşümlerin keşfini yaptık. Heyecanımız daha da arttı. Teori ve pratiği eş zamanlı öğrenmiş, işinin erbabı genç bir kuşak yetiştireceğiz ve iş sahibi yapacağız." dedi.

Özdemir, OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi sağlama hedefiyle oluşturulan protokolle, sanayinin talep ettiği nitelikte insan kaynağının yetişmesine destek verileceğini aktardı.

Öğrencilerin ilgili alanlarda eğitimler alarak gelişeceğine vurgu yapan Özdemir, öğrencilerin OSB'de kurulması planlanan Yalın Model Fabrika eğitimlerinden faydalanarak "İşletmelerde Beceri Eğitimi Stajı" ve "Yaz Dönemi Stajlarını" yine OSB bünyesindeki üretim tesislerinde yapabilmelerine yardımcı olunacağını kaydetti.

Ayrıca bu, liseden mezun olan öğrencilerin lise diplomasına ek olarak ustalık belgesi alacağını belirten Özdemir, yalın eğitimlerini de başarıyla tamamlamış olanların ise OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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