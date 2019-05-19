Yalova'da "100'üncü Yıl Yürüyüşü"
Yalova Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100'üncü yıl yürüyüşü" düzenlendi.
Yalova Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100'üncü yıl yürüyüşü" düzenlendi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın katılımıyla Yürüyen Köşk'ten başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde ilerledi.
Yürüyüşte paramotorla gösteri uçuşu yapılırken motosikletli bir grup da katılımcılara eşlik etti.
Kaynak: AA