Yalova 11 Aydır İmam Bulunamayan Köyde, Cemaat Çözüm Bekliyor

11 aydır imam bulunamayan köyde, cemaat çözüm bekliyor

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Çavuşköy Köyü'ndeki tek camiye 11 aydır imam bulunamayınca cemaat zor durumda kaldı.

Altınova ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Çavuşköy Köyü'ndeki tek cami olan Çavuş Köyü Camii'nde 18 yıl görev yapan imamın, geçtiğimiz yıl başka bir yere ataması yapıldı. Ardından gelen imam ise 3 ay kaldıktan sonra talebi üzerine başka bir yere atandı. Sonrasında gelen imamlar ise bu köyde görev yapmayı kabul etmeyince köy 11 aydır imamsız kaldı. Vakit namazlarını cemaatten bir kişi sırayla kıldırırken, Yalova Müftlüğü ise köye cuma namazları için geçici imam gönderiyor.

ÜCRETLİ İMAM ARAYACAKLAR

Çavuş Köyü Cami Yapma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Fatih Demir, 'Şehir merkezinde yer buluyorsa oraya gidecek tabii ki imam. Şehir merkezi iyi güzel. Kaloriferi var, doğalgazı var. Odunla, külle ne uğraşacak imam. Bizim elimizden gelecek bir şey yok. Birisi gelmezse çaremize bakacağız. Burayı kapatacak değiliz. Ücretli imam tutacağız. Devlet ramazana kadar imam göndermezse biz para verip tutacağız diye konuştu.

CENAZEYE BAŞKA YERDEN İMAM GETİRİYORLAR

Cami cemaatinden Şeref Yavuzer ise, 11 ay oldu. Elinden gelen vatandaşlar namazları kıldırıyor. Geçen hafta yeni bir müftü gelmiş 'buna ben ne yapabilirim' diyormuş. Bir an önce imam istiyoruz. Önümüz Ramazan. Lojmanı var. Lojmanı olmasa tamam. Kimisi lojmanı beğenmiyor. Atama yok. Bir amiri, memuru polisi atadıkları gibi imamları atayamıyorlar. Adam beğenirse gelecek beğenmezse mecburiyeti yokmuş. Böyle bir şey olur mu Sen polisi, askeri gönderiyorsun mecburi, niye imamı gönderemiyorsun Cenaze olduğu zaman başka yerden imam getirtiyoruz dedi.

7 İMAM GELDİ GİTTİ

Cami cemaatinden Necati Kızılkaya ise 11 ayda 7 imamın köye geldiğini ancak burada kalmadıklarını söyledi. Kızılkaya, 'Buraya imam gelmeden başka bir yere veriyorsunuz. Tamam, onun gitme hakkı var. Zorla o arkadaşımızı tutamayız burada. Bu zamana kadar 7 imam geldi. Kimisi lojman beğenmiyor, kimisi merkeze uzak diyor. Kimisi lojman camiye uzak diyor diye konuştu.

Kaynak: DHA