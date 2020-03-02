"Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" sergisi Folkart gallery'de açıldı

02.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:12

"Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" isimli sergi Folkart Gallery'de ziyarete açıldı.

Folkart Gallery'de düzenlenen açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Bayraklı İlçe Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere İlçe Belediye Başkanı Ali Engin'in yanı sıra kentin önde gelen isimleri katıldı. Aynı zamanda oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ile sinema ve tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy ve ünlü ressam Ali Kotan da sergi açılışına gelen isimler arasındaydı. Yüzlerce davetlinin katıldığı serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

SOYER: "FİKRET MUALLA'YA EV SAHİPLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Serginin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok tarihi ve heyecan verici bir gün. İzmir'de Fikret Muallâ'ya ev sahipliği yapmak çok gurur verici. İzmir daima sanatın, sanatçının şehri oldu. Diliyorum ki İzmir bundan sonra çok daha fazlasına ev sahipliği yapacak. Fikret Muallâ'nın büyüklüğü deha olmasıyla birlikte onun olağanüstü soyutlama gücünden de geliyor. İnsanlığı ileri taşıyan şey, her zaman soyutlama gücü olmuş. O nedenle Fikret Muallâ gibi bir ustaya İzmir'in ev sahipliği yapmasından gurur duyuyorum. Tüm Folkart ailesine ve Mesut Sancak'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

SANCAK: "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir'de 15. sergimizi açıyoruz. 15 sergide 600 bin sanatseveri ağırladık. İzmir'in kültür sanat olma şehri olma hedefine katkı sağladığımız için mutluyuz. İzmir'in kültür ve sanat şehri olması hedefine yönelik İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve bizleri onurlandıran sayın Tunç Soyer başkanımızın çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek isterim" diye konuştu.

LEVENT: "TARİHİ BİR ANA ŞAHİT OLUYORUZ"

Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ise "Bu, çok önemli bir gece, tarihi bir an. Çünkü Türkiye'de ilk defa bu çapta bir Fikret Muallâ sergisi açılıyor. Bu açılışa katılan siz değerli davetliler, tarihi bir ana şahit oluyor" şeklinde konuştu.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Zeliha Bersoy da,Türkiye'nin ilk opera sanatçısı olan annesi Semiha Berksoy'un Fikret Muallâ ile ilgili anılarını anlatarak, Fikret Muallâ'nın ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler