ATV'nin beklenen dizisi Yalnız Kurt için 1. bölüm tarihi verildi. Yayınlanan fragmana göre Yalnız Kurt ilk bölümü 28 Ocak Cuma günü ekranlara gelecektir. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt hangi kanalda, hangi günler ekrana gelecek? Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalnız Kurt başrolünde kim var? Yalnız Kurt senaristi kimdir, yönetmeni kimdir? Yalnız Kurt uyarlama mı? İşte detaylar...

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanacak olan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt hangi kanalda, hangi günler ekrana gelecek? Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümü 28 Ocak 2022 Cuma günü ekranlara gelecektir . Dizi ATV'de yayınlanacak. Dizinin her hafta Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Denizyaran : Altay Kurtoğlu

Cihan Ünal : Davut Bahadır

Damla Colbay : Sare Türkmen

Murat Han : Doğan Sakınma

Deniz Evin : Sefer

Yaprak Medine : Mira

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel

YALNIZ KURTDİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanacak olan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilik yapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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