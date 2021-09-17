Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayan dizi Yalancı'nın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Dizide hangi karakteri kim canlandırıyor araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Deniz öğretmen oldu. Peki, Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz öğretmen hakkında bilgiler haberimizde...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı dizisi bugün başladı. Büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? İşte tüm detaylar...

Dizideki Deniz (Deniz öğretmen) (Deniz Sungur) karakterini "Burçin Terzioğlu" canlandırmaktadır.

Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yasemin'in kardeşi. Murat'ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Burçin Terzioğlu (9 Mart 1980, İstanbul), Türk oyuncudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Fox Tv'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun'da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı. Aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde "Nisan" rolünü oynadı.

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Haber: Yalancı 'Deniz' kimdir? Yalancı dizisi Deniz öğretmen kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Deniz Sungur (Burçin Terzioğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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