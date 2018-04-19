Yakutiye'den Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi ile Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi, 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı öncesi öğrencilere unutamayacakları bir bayram yaşattı. 12 Mart İlkokulu ile Dadaşköy İlkokulu öğrencileri, MNG AVM'nin oyun alanında eğlenirken, bir sonraki gün ise Aziziye ve Mecidiye tabyalarında tarihi gezi yaptılar. Öğrenciler, okullarından servislerle öğretmenleri gözetiminde alınıp, yine servisle okullarına bırakıldılar.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yine çocukları unutmadı. Yakutiye Belediyesi ile Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen program ile 105 çocuk okullarından alınarak MNG AVM'de bayram coşkusu yaşadılar. Öğrenciler ardından Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında tarih turu attılar. Programa 12 Mart İlkokulu ile Dadaşköy İlkokulu öğrencileri davet edildi.

Yakutiye Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen programa, dar gelirli aile çocukları davet edildi. 12 Mart İlkokulundan 25, Dadaşköy İlkokulundan 80 olmak üzere 105 çocuğun katıldığı 23 Nisan programında ise yok yoktu.

İlk defa AVM ve Eğlence Merkezi heyecanı yaşadılar

İlkokul öğrencileri, hayatlarında ilk defa AVM heyecanını yaşadılar. Kadın Meclisi Başkanı Seher Ergüney, dar gelirli aile çocuklarının seçildiğinin altını çizdi. Okullarından servis ile alınan öğrenciler, MNG AVM oyun alanında yer alan, her oyun grubunda vakit geçirdi. Gondol, hızlı tren, korku tuneli, çarpışan araba gibi oyun gruplarında keyifli vakit geçiren öğrencilere hamburger ve içecek ikramında bulunuldu. Çocukların büyük çoğunluğunun hiç AVM gezisinde bulunmadığı, kapalı oyun alanına hiç gitmediklerini belirten Seher Ergüney, "Çocukların sevinci, heyecanları bizleri de mutlu etti. Ali Korkut bey ve Kadın Meclisimizin bu güzelliğe imza atmış olması sevindirici" dedi.

Aziziye ve Mecidiye Taylarını gördüler

Programın ilk günü AVM gezisi yapan öğrenciler, dünde (bugün) yine okullarından servislerle alınarak Erzurum Tabyalarına götürüldüler. Tabya gezisinde tarihçi Abdurahman Zeynal, rehberlik yaparak tabyaları anlattı. Tarih bilincinin çocuk yaşta başladığını belirten Abdurahman Zeynal, Aziziye ve Mecidiye tabyalarının tarihi, tabyalarda yaşanan savaşlar, baskınlar ve Erzurum'un şanlı tarihine geçen tarihi hadiseleri çocukların seviyesine göre uyarlayarak anlattı.

Sosyal yaşamında 2 günde böylesine büyük değişim yaşayan çocukların gözlerindeki sevinç ve heyecan dikkat çekti. Öğrenciler, "Biz köy ve mahallemizden çok dışarı çıkma şansı bulamıyorduk. Belediye Başkanımız Ali Korkut ve Kadın Meclisi Başkanı Seher hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel bir 23 Nisan hediyesi almamıştık" diyerek duygularını ifade ettiler. - ERZURUM