Yakup Tilki Alevilere ne dedi? Yakup Tilki kimdir? Yakup Tilki tutuklandı mı?

Yakup Tilki Alevilere ne dedi? Yakup Tilki isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayınladı. Yakup Tilki ne dedi, Yakup Tilki kim, nereli soruları merak konusu oldu. Alevileri hedef alan Tilki'nin paylaşımında yer verdiği ifadeler ve küfürler duyanlara pes dedirtti. Peki, Yakup Tilki kimdir? Yakup Tilki Alevilere ne dedi? Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki yakalandı mı? Yakup Tilki alevi sözleri ve detaylar haberimizde...

YAKUP TİLKİ KİMDİR?



Yakup Tilki isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti. Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken; "Yakup Tilki Tutuklansın" etiketi gündem oldu. Tilki kısa bir süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yakup Tilki isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayınladı. Alevileri hedef alan Tilki'nin paylaşımında yer verdiği ifadeler ve küfürler duyanlara pes dedirtti.

YAKUP TİLKİ TUTUKLANDI MI?

Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları "Yakup Tilki Tutuklansın" etiketini gündem yaptı. Çok sayıda kullanıcı şahsa büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Sosyal medyada Tilki'nin videosuna gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Alevilere dakikalarca hakaretler, küfürler eden Yakup Tilki isimli şahıs TUTUKLANSIN !

Video Alevîlere yönelik aşırı küfür içermektedir. Hiç kimse kimsenin inancına küfredemez!

Alevi değilsin ki sana ne oluyor dediler. İnsan değilsin ki sana nasıl anlatayım dedim..

değilsin ki sana ne oluyor dediler. İnsan değilsin ki sana nasıl anlatayım dedim.. Mezhepler üzerinden kışkırtıcılık yapmak. Tasması çözülmüş yerli yersiz hakaret edenlere karşı birlik olmak, can olmak zorundayız.

Bu şahıs resmen provokasyon yapıyor. Gereği yapılsın.

Bu Mahluk Yaratığa Cevap Vermek İçin Alevi Olmak Şart Değil... İnsan Olmak Yeterli...

Türk olmaktan gurur duyan bir Alevi olarak Yakup Tilki isimli bu şahıstan şikayetçiyim.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup T. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma açıldığını belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek' suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.

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