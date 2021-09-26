Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler - Haberler
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Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yakınları sinir krizi geçirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Ağır yaralanan genç 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı parkta Kavga eden 17 yaşındaki genç, önce tabancayla vuruldu sonrada levye ile darp edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç 2 günlük yaşam savaşını sabah saatlerinde kaybetti.

Olay geçtiğimiz cuma günü Şehitkamil ilçesine bağlı Göllü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karataş aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişilerle mahalle içinde bulunan bir parkta karşı karşıya geldi.

"Sözlü tartışma kavgaya döndü"

Gençler arasında geçmişe dayalı husumetten dolayı tartışma başladı. Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında gençlerden biri yanında bulunan silahı ateşledi. Silahtan çıkan kurşunla kasığına yaralanan Ali Karataş yere yığıldı.

"Yardım etmek yerine, levye ile de saldırıldılar"

İddiaya göre, kanlar içinde yere yığılan Karataş'a yardım etmek yerine yanlarından bulunan levyeyle de saldıran gençler daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı sonrası 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

"İki gün dayana bildi"

Kasığından giren kurşunla yaralandıktan sonra kafasına da levye ile de vurulan genç 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Karataş'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Araban ilçesine götürüldü.

Öte yanda, polisin olaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler
İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yakınları sinir krizi geçirdi... 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler - Haberler
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