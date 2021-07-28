YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde, komşusu Nizam Cansızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın İzmir Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, komşusu Nizam Cansızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın İzmir Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Tayhan, baba Mehmet Tayhan ve 12 yaşındaki oğulları Veysel Yiğit Tayhan ile diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Tayhan çifti ve yakınlarını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından Tayhan'ın cenazesi Didim Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada Tayhan'ın tabutunun üzerine gelinlik koyuldu. Tayhan çifti, oğulları Veysel Yiğit Tayhan ile kızlarının tabutun başında gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti. Anne Ayşe Tayhan ayakta durmakta güçlük çekti. Öğlen kılınan namazın ardından Tayhan'ın cenazesi Denizköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayhan'ın katil zanlısı Nizam Cansızlar, tutuklandı.

YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Fatma Girik Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Burak Elmas Metin Oktay Roger Schmidt Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YAĞMUR'UN KATİL ZANLISI AĞZINI BANTLAYIP, ELLERİNİ BAĞLADIM, BIÇAKLADIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:00:49. #1.15#

title