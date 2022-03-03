YAĞMUR, KARASU VE MURAT NEHRİ'NDE ARANIYOR

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarında 9'uncu günde de bir sonuç alınamadı. Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur'un bulunabilmesi için ilk günden bu yana yürütülen arama çalışmalarında, şimdiye denk herhangi bir sonuç alınamadı. Arama çalışmaları kapsamında Karasu Nehri'nin 7'nci kilometresine 50 metre uzunluğunda ve 120 santimetre yüksekliğinde ağ çeken ekipler, Karasu ile Murat Nehri'nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye de 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağ çekti.

9'UNCU GÜNDE DE BULUNAMADI

Arama çalışmalarının 9'uncu güne girerken, ekipler genç kızdan bir iz bulamadı. Karasu ve Murat Nehri'nin kıyı, su yüzeyi ve su altından arama yapan 46 dalgıç polis ile diğer kurumlara ait ekipler, bakılmadık tek bir nokta bırakmıyor. Karların erimesi ve etkili olan yağmurdan dolayı su seviyesi artan nehirlerde ekipler, güçlükle ilerleyebiliyor.

Öte yandan Türk Kızılay'ı, aramaların başlamasından bugüne kadar görevliler ile vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.