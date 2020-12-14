Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor

Dün Antalya'da ve İzmir'de etkili olan yağışların bugün de devam edeceği belirtildi. İzmir'de denizin taşmasından sonra oluşan sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, Meteoroloji Antalya için turuncu uyarı verdi. Yetkililer bu iki bölgede oluşacak su taşkınlarına yönelik uyarılarını yineledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede Serik- Belek yolunda bulunan muz seraları da sular altında kaldı.

ACISU DERESİ'NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski bulunduğu belirtildi.

MERKEZDE ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Su baskınları, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir kişinin yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüme anı görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da görüntüler arasında yer aldı.

SUDA MAHSUR KALAN 26 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale ettiği belirtildi. Su tahliye işlemlerinin devam ettiği bölgelerde, suda mahsur kalan 26 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

ANTALYA İÇİN TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilendirme haritasında Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi. Yetkililer; Adana, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Karaman, Niğde, Tokat, Osmaniye ve Konya için de uyarıda bulundu.

İZMİR'DE DENİZ TAŞTI

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden ve gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

SELDE SÜRÜKLENEN 2 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu. Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmasına başladı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi. Arama kurtarma çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı. Sel sularına kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan diğer kişinin arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

BELEDİYE SİREN SESLERİ İLE UYARDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı. Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bölgedeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor" dedi.