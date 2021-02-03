Yağışlar Beyşehir Gölü'ne "can suyu" oldu

Konya'da son günlerde etkili olan yağışlar, su seviyesi önemli ölçüde düşen ve kıyılarında yer yer 100 metreye yakın çekilme yaşanan Beyşehir Gölü'ne adeta yeniden hayat verdi.

Konya'da son günlerde etkili olan yağışlar, su seviyesi önemli ölçüde düşen ve kıyılarında yer yer 100 metreye yakın çekilme yaşanan Beyşehir Gölü'ne adeta yeniden hayat verdi.

Adaköy Mahallesi sınırlarındaki, Beyşehir Gölü'nü besleyen önemi su kaynaklarından Kargılı Deresi, son yağışlardan olumlu etkilendi. Kuruyan dere, yağışlarla yeniden eski günlerine dönmeye, göle de hayat vermeye başladı.

Yağışlarla Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Muslu Barajı'nda doluluk oranı yükselince, Gembos Derivasyon Tüneli vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne de yeniden su akışı başladı.

Adaköy Mahallesi sakinlerinden Hacı Kartal, AA muhabirine, uzun yıllar önce çarklarıyla tarihi su değirmenini döndüren Kargılı Deresi'nin yaşanan kuraklık nedeniyle son 2 aydır kuruduğunu söyledi.

Derenin son yağışlarla adeta yeniden hayat bulduğunu ve suyunun Beyşehir Gölü'ne akmaya başladığını ifade eden Kartal, yağışların devam etmesini umduklarını belirtti.

Derebucak sakinlerinden Mehmet Duymaz da ilçede kar yağışının önceki yıllara göre daha az olduğunu vurgulayarak, "Derebucak Barajı'nda yağış öncesi çok az su vardı ama yağıştan sonra tamamen dolmuş. Göle çok güzel su akıyor şu anda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar