Yağışlar Beyşehir Gölü'ne "can suyu" oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yağışlar Beyşehir Gölü'ne "can suyu" oldu

03.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:28
Yağışlar Beyşehir Gölü'ne

Konya'da son günlerde etkili olan yağışlar, su seviyesi önemli ölçüde düşen ve kıyılarında yer yer 100 metreye yakın çekilme yaşanan Beyşehir Gölü'ne adeta yeniden hayat verdi.

Konya'da son günlerde etkili olan yağışlar, su seviyesi önemli ölçüde düşen ve kıyılarında yer yer 100 metreye yakın çekilme yaşanan Beyşehir Gölü'ne adeta yeniden hayat verdi.

Adaköy Mahallesi sınırlarındaki, Beyşehir Gölü'nü besleyen önemi su kaynaklarından Kargılı Deresi, son yağışlardan olumlu etkilendi. Kuruyan dere, yağışlarla yeniden eski günlerine dönmeye, göle de hayat vermeye başladı.

Yağışlarla Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Muslu Barajı'nda doluluk oranı yükselince, Gembos Derivasyon Tüneli vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne de yeniden su akışı başladı.

Adaköy Mahallesi sakinlerinden Hacı Kartal, AA muhabirine, uzun yıllar önce çarklarıyla tarihi su değirmenini döndüren Kargılı Deresi'nin yaşanan kuraklık nedeniyle son 2 aydır kuruduğunu söyledi.

Derenin son yağışlarla adeta yeniden hayat bulduğunu ve suyunun Beyşehir Gölü'ne akmaya başladığını ifade eden Kartal, yağışların devam etmesini umduklarını belirtti.

Derebucak sakinlerinden Mehmet Duymaz da ilçede kar yağışının önceki yıllara göre daha az olduğunu vurgulayarak, "Derebucak Barajı'nda yağış öncesi çok az su vardı ama yağıştan sonra tamamen dolmuş. Göle çok güzel su akıyor şu anda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağışlar Beyşehir Gölü'ne "can suyu" oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:38:34. #1.16#
title