Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı

05.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:57
Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı

TÜRKİYE'de öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu 135 öğrenci, moral amaçlı geldikleri Antalya'nın Demre ilçesinde denizin tadını çıkardı.

TÜRKİYE'de öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu 135 öğrenci, moral amaçlı geldikleri Antalya'nın Demre ilçesinde denizin tadını çıkardı.

Türkiye'deki çeşitli liselerde öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu 135 öğrenci için moral gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında başta Çin, Güney Kore, Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu Asya, Balkan ve Afrika ülkeleri olmak üzere 60 ülkeden 135 öğrenci, bir günlüğüne Demre ilçesine geldi. Üç otobüsle ilçeye gelen öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında kış mevsimi nedeniyle boş olan Çayağzı Plajı'na götürüldü. Öğrenciler, sıcaklığı 17 derece olan denize girip, Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Sahilde ve denizde çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, 'En büyük Türkiye' diye bağırdı.

Öğrencilerden Filistinli Ahmed Elnehel, iki yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bugün Demre'ye geldik, gezmek için. Denize girdik. Ben çok mutluyum" dedi. Afganistanlı Muhammed Asif Rafik ise, "İki yıldır Türkiye'de öğrenim görüyorum. Bugün kışın ortasında denize girdik. Demre çok güzel bir yer" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle aylarca kapalı kalmanın stresini atan öğrenciler, ardından otobüslerle Demre'den ayrıldı.


Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı
Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Dna Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:18:53. #1.15#
title