Yabancı basın, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti
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Yabancı basın, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

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Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ülke liderleri bir araya geldi. Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi, liderler kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair bir kareyi, Erdoğan'ın henüz ayağa kalkmadığı ve Biden'ın ondan yüksekte durduğu bir anı yabancı basın algı malzemesi haline getirdi. Görüntülerin orijinalinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine doğru yürüyen Biden'ı selamlamak için ayağa kalktığı ve tokalaştığı açıkça görülüyor.

Dün, Brüksel'de 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın temaslarda bulundu. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

TOPLANTI SALONUNDA KISA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Bu görüşmelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile kritik zirvesi de merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile 19.00'da planlanan görüşme öncesinde, toplantı salonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

ÇARPITARAK SERVİS EDİLDİ

Ayaküstü yapılan kısa sohbetteki selamlaşma anı yabancı basında çarpıtılarak servis edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'a doğru geldiği ve Erdoğan'ın onu selamlamak için ayağa kalktığı açıkça görülmesine rağmen Reuters ve AFP bilen önde gelen basın yayın kurumları bunu bir algı malzemesi haline getirdi. Fotoğraflar, "Erdoğan ABD Başkanı'nı selamlıyor" başlığıyla verildi.

Yabancı basın Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

Amerika Birleşik Devleti tarafından finanse edilen VoaNews de aynı kareye yer vererek, "Tayyip Erdoğan, selamlamak için ayağa kalktığı ABD Başkanı ile yumruklaşıyor" dedi.

Yabancı basın Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

İNGİLİZ BASINI DA ÇİRKİN ALGI ÇALIŞMASINA ORTAK OLDU

Birleşik Krallığa ait bir gazete olan The Independent ise fotoğrafı paylaşıp "Bir garip yumruk" sözlerine yer verdi.

Yabancı basın Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

İngiliz iş gazetesi Financial Times da görüntüyü manşetine taşıdı.

Yabancı basın, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti
Yabancı basın, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti
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