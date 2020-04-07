Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle
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Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle

Milli Mücadele döneminin aktarıldığı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 7-8. bölüm ile Pazartesi akşamı TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde Salih Hulusi Paşa hükümetinin istifa etmesiyle yerine gelecek Damat Ferit Paşa hükümeti, Milli Mücadele faaliyetlerine engel olacaktır. Ya İstiklal Ya Ölüm 9-10. bölüm fragmanı yayımlandı. Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm.

07.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:50
Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölümde, İngilizlerle işbirliği içindeki Damat Ferit Paşa hükümeti, Milli Mücadeleye katılan herkesi isyancı olarak kabul görmüştür. Mücadelenin gerçekleşmemesi için karşı hamleler geliştirir. Bir yandan da Ankara'ya varan mebuslar, Millet Meclis'ini açmaya çok yaklaşmışlardır. Ya İstiklal Ya Ölüm son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Ya İstiklal Ya Ölüm izle...

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 9-10. BÖLÜM FRAGMANI

Atatürk ve Milli Mücadeleye gönül verenlerin yeni bir millet, küllerinden yeniden doğmuş yeni bir vatan için giriştikleri mücadelenin konu edinildiği Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 7-8. bölüm ekrana geldi. Yayımlanan yeni bölüm fragmanında; Mustafa Kemal, mebuslara hitap ederek, İstiklalin kazanılacağını dile getirir. Bu sırada İngilizler ise İttihatçıların meclisi açmamaları için yeni bir plan peşindedir. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, mücadelenen geleceği için önlerindeki engelleri aşarak temkinli hareket etmelilerdir.

Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal'in çağrısına uyarak yeni bir meclis açmak için Ankara'ya ulaşan mebusların yaşadığı süreç anlatılıyor. Ayrıca istifa eden Salih Hulusi Paşa hükümetinin yerine İngilizler ile iş birliği içinde olan Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulması ve planları, Anadolu'ya silahları ulaştıran İstanbul'daki milli mücadele sevdalılarının faaliyetleri ve İhsan Bey'in kurduğu gizli telgraf merkezinde Ankara ile iletişime geçtiği yer alıyor.

Milli mücadele için Anadolu'ya silah sevkiyatı yapan Topkapılı Mehmet ve arkadaşları, kendilerini yakalayan İngiliz askerlerinden, son anda kurtulurlar. Mustafa Kemal'e suikast yapmak için görevlendirilen Mustafa Sagir ise planının bir sonraki aşaması için Ankara'ya geçmek istemektedir ve bunun için de formaliteden bir cemiyet kurar. Milli mücadeleye yardım için geçişleri onaylayan mühür de Hüsamettin Beydedir, fakat Hüsamettin Bey bu duruma biraz tedbirli yanaşmakta ve Mustafa Sagir'in ajan olabileceği konusunda endişeler taşımaktadır.

Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle

Salih Hulusi Paşa hükümetinin istifa ettiği haberi ortalığı karıştırmıştır. Yeni hükümeti Damat Ferit Paşa'nın kuracağı söylentisi hızla yayılmaktadır. Bu durum milli mücadele yanlılarını tedirgin ederken, karşıtlarını coşturmakta, tarafsızları ise daha temkinli olmaya ve milli mücadeleye mesafeli durmaya itmektedir. Damat Ferit Paşa hükümetinin başa geçmesi milli mücadele yanlılarını da tedirgin etmiştir. Ferit Paşa, Anadolu'daki milli mücadeleye katılan herkesi isyancı olarak görmektedir. Damat Ferit Paşa bununla kalmayarak kendine yakın gazetecilere milli mücadele yanlıları hakkında yalan haberler yaptırmakta, Şeyhülislam aracılığıyla fetvalar verdirmekte ve Kuva-yi Milliye'ye karşı Kuva-yi İnzibatiye ordusunu kurdurup, Anadolu'da çeşitli isyanlara da açıktan destek vermektedir.

Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle

Ankara'da yeni açılacak meclis için yola koyulan mebuslar ise hedeflerine ulaşıp Ankara'ya varırlar. Yunus Nadi, Halide Edip, Adnan, Cami, Hüsrev Bey'ler nihayet kendilerini özgür hissedebilecekleri toprağa ayak basmışlar ve mücadelelerine Ankara'da devam ederek Millet Meclisi'ni açmaya biraz daha yaklaşmışlardır.

Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle
Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle

Haberin Videosu:

TRT ekranlarında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm 9 - 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 - 8. bölüm izle
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