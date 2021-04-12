Xiaomi mi 10 Pro, MIUI 12.5 Kararlı Sürümünü Alıyor

Xiaomi firması, amiral gemisi olarak lanse ettiği mi 10 Pro'ya MIUI 12.5 kararlı sürümünü getiriyor. Bu güncelleme, cihaza birçok yeni özellik getiriyor. Gelen özellikleri hep birlikte inceleyelim!

Xiaomi firması, Xiaomi mi 10 Pro için MIUI 12.5 kararlı sürüm güncellemesini yayınlıyor. Güncelleme sürüm numarası MIUI V12.5.3.0.RJACNXM'dir ve aygıt yazılımı boyutu yaklaşık 784M'dir. Şu an itibariyle, her kullanıcının bu güncellemeye erişimi olmayacak. Bununla birlikte, dahili teste erişimi olan kullanıcılar sistem güncellemelerini kontrol edebilir.

Xiaomi mi 10 Pro için MIUI 12.5 sisteminin eksiksiz değişiklik günlüğü oldukça uzun. Ancak, bu güncellemeyle gelen önemli değişikliklere bir göz atalım.

Xiaomi mi 10 Pro, MIUI 12.5 Kararlı Sürümünü Alıyor

Sistem

Android'e Turbo gücü ekler - sistemi son derece hızlı ve akıcı hale getirir.

Bilgi işlem gücünü yükseltir - 20 kat daha fazla işleme gücü sağlar.

Sistem optimizasyonu sayesinde, daha hızlı ve daha fazla güç tasarrufu sağlar.

Sistem Animasyon Tasarımı

MIUI 12.5 güncellemesi, hareket efekti mimarisi ekler. Bu aynı zamanda tam sahne animasyon deneyimini büyük ölçüde geliştirir.

Birinci sınıf estetik ve dinamik tasarım ekler.

Sistem Dokunmatik Tasarımı

Gerçek hayattan geri bildirim ekler, zengin bir dokunsal kitaplık oluşturur ve ayrıca doğal bir dokunsal deneyim sağlar.

Sistem Ses Tasarımı

Her şeyi duyabileceğiniz ve olay yerinde olabileceğiniz Doğal Ses Kütüphanesi'ne bildirim sesi ekler.

Ses sistemi sayesinde güncel sesler daha kaliteli bir hale gelir.

Çift hoparlörler için özel olarak tasarlanmış sistem ses efektleri ekler.

Süper Duvar Kağıdı

MIUI 12.5 güncellemesi yeni bir Snow Mountain Süper Duvar Kağıdı ekler.

Gizlilik Koruması

Konum bilgilerinizi korumak için farklı gizlilik teknolojisine dayalı bulanık konumlandırma ekler.

Hassas bilgiler için okuma ve yazma izinleri için ayrı ayarı destekler.

Hassas ve kötü niyetli davranışları engellemek için web sayfalarının davranış kayıtlarını ekler.

İnternet anti-izleme özelliğini ekler, verilerinizin güvende olmadığı zamanlara da ulaşırsınız.

Yeni uygulama mağazası, her uygulama kendi gizlilik talimatlarıyla birlikte gelir.

Gizlilik risk tespit raporu hazırlar.

Yanlışlıkla silmeyi önlemek için albüm resimlerini korur.

Tehlikeli izinleri etkinleştirmek için istemleri ve müdahaleleri içerir.

Gizlilik koruma sayfasını optimize eder ve tüm sistemi kapsamlı bir şekilde yükseltir.

Notlar

Yeni düşünme notu işlevi: Bu, akıllı telefonlarda yapılandırılmış bir yazma aracıdır.

Grafiti işlevi ekler.

İstediğiniz zaman "steno", kontrol notları, yapılacaklar ve alıntılar için genel yapılacaklar listesi ekler.

Resimlerin, metinlerin ve not bağlantılarının tek tıklamayla alıntısını destekleyen bir alıntı işlevi getirir. (mağazada 3.1.0 veya daha yüksek bir sürüme yükseltmeniz gerekir)

Metin sırasının güzelliğini oluşturmak için dinamik ızgara dizgisi ekler, böylece farklı yazı tipi boyutları eşit derecede güzel olur.

MIUI +

Akıllı telefonları ve bilgisayarlar arasında sorunsuz işbirliği,

Bilgisayarlarda mobil bildirimleri görüntüleme desteği sağlar.

Mobil görünümden masaüstü görünüme kolay geçişi destekler.

Mobil ve bilgisayar terminallerinde panoların iki yönlü senkronizasyonunu destekler.

PC ile kullanım için gerçek zamanlı senkronizasyon ile birlikte gelir.

Akıllı telefondaki web sayfalarının doğrudan PC'de açılmasına izin verir.

Bilgisayardan "MIUI +" paneline dosyaları "sürükle ve bırak" desteği sağlar.

Yeni MIUI "Dosya Yönetimi" ve "Notlar" bilgisayarın geniş ekran sürümünü destekler.

Xiaomi Sağlık Uygulaması

Kullanıcılar kalp atış hızını algılamak için akıllı telefon kamerasını kullanabilir.

Ek olarak, koşu, yürüyüş ve bisiklet dahil spor verilerinizi kaydedebilirsiniz.

Masaüstü Bilgisayar Bağlantısı

Su dalgası efekti animasyonunun indirilmesini ve uygulanmasını destekler.

Uygulamaları kaldırırken parçacık patlama efektinin animasyonunu ekler.

Yeni bir uygulama klasörü tasarımı ekler.

Ayrıca çok görevli bir yatay düzenleme seçmeyi destekler.

Ekran Video Yayını

Video projeksiyon ekranı ekler.

Ayrıca, cihaz oynatma için radyo uygulamasının küçük bir pencere projeksiyonunu ekler.

Mİ Bulut Hizmeti

Fotoğrafları saniyeler içinde PDF'ye ekleyin. Bu aynı zamanda kullanıcıların PDF'yi kolayca görüntülemesine de olanak tanır.

Buluta bir parola yöneticisi ekleyin, hesap parolası verilerinin tek tıklamayla şifrelenmesi,

Cihaz aramaya yardımcı olmak için paylaşılan cihaz konumu,

Ayrıca kapanmadan önce otomatik konumlandırmayı destekler.

Giriş Bölümünde

Klavyenin altındaki işlev tuşları, dil değiştirmeyi ve klavye değiştirmeyi destekler.

Ayrıca, kişiselleştirilmiş dış görünümlere uyum sağlamak için işlevsel alanı optimize etmek için alt kısma tam ekran bir klavye ekler.

Tema

Sonsuz kalınlık ayarını desteklemek için üçüncü taraf yazı tipleri ekler.

Ayrıca duvar kağıdı, animasyon ve toplama sisteminin sesi gibi kişiselleştirilmiş işlevleri de optimize eder.

Tarayıcı

Kısa sürümde özel duvar kağıtları için destek ekler.

Ayrıca tarayıcı çekirdeğini daha hızlı yüklenecek şekilde optimize eder.

Kaynak: Tekmoloji