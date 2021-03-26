Xbox Series X kontrolcüsü için iki yeni renk duyuruldu

Microsoft, 9. nesil Xbox kontrolcüsü için yeni iki renk duyurdu: Xbox Kablosuz Oyun Kumandası - Electric Volt ve Xbox Kablosuz Oyun Kumandası - Daystrike Camo Special Edition kontrolcüler hakkındaki detaylı bilgi haberin devamında!

9. nesil yeni Xbox kontrolcüsü yeni paylaş düğmesiyle ekran görüntüleri, kayıtlar ve daha fazla içeriği sorunsuz bir şekilde yakalama özelliğine sahip. Yenilenmiş hibrit yön düğmeleri ve tetik düğmeleri ile keyifli oyunlar oynayabileceksiniz. Ayrıca yeni kontrolcü yassı düğmeler ve arka gövdede kaymaz yüzey özelliği de sunuyor.

Yeni özellikleriyle gelecek Xbox kontrolcüsü; Xbox Series, Xbox One, PC ve Android platformlarında kullanılabilecek.

XBOX KABLOSUZ OYUN KUMANDASI - ELECTRIC VOLT

Yeni Xbox Kablosuz Oyun Kumandası - Electric Volt, 27 Nisan'dan itibaren dünya çapındaki çoğu Xbox pazarında 64,99 ABD doları fiyatla satışa sunulacak ve Microsoft Store dahil olmak üzere belirli perakendecilerden satın alınabilecek.

Genellikle atletik kıyafet ve spor ayakkabı tasarımında bulunan enerji ve titreşimlerden esinlenenXbox Kablosuz Oyun Kumandası - Elektrik Voltajı, mevcut Xbox denetleyicilerinin en yeni rengi. Electric Volt, Shock BluevePulse Red'in aynı, çarpıcı renk teması üzerine inşa edilmiştir.ancak Xbox donanımında henüz görülmeyen yüksek enerjili, sarı bir reçine ile bunu bir adım öteye taşıyor. Yüksek görünürlüklü sarı üst kasa, mat siyah hibrit D-pad'e sert bir şekilde vururken, beyaz arka kasa tasarıma daha da fazla boyut katar. Tamponlar, tetikleyiciler ve arka kasadaki dokulu kavrama, her oyun oturumunda daha fazla kontrol sağlamaya yardımcı olur.

XBOX KABLOSUZ OYUN KUMANDASI - DAYSTRIKE CAMO SPECIAL EDITION

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası - Daystrike Camo Special Edition, 4 Mayıs'tan itibaren dünya çapındaki çoğu Xbox pazarında 69,99 ABD doları fiyatla satışa sunulacak.

Xbox Kablosuz Kumanda - Daystrike Kamuflaj Special Edition takip eden Kamuflaj serisinin üçüncü taksit Gece Ops Camo ve Arktik CamoÖzel Sürüm denetleyiciler ve en yeni nesil Xbox denetleyicilerinde ilk. En sevdiğiniz Xbox kamuflajınız, bu yeni tasarımda benzersiz bir yaşam tarzına bürünüyor. Gri ve siyahla birlikte koyu kırmızılardan oluşan bir paletle Daystrike Camo, oyununuza sokak kıyafeti havası getiriyor. Ayrıca Paylaş düğmesi, karma D-pad ve tetikleyicilerde dokulu tutma yeri gibi yeni Xbox Kablosuz Oyun Kumandalarının standart özelliklerini içerir. Daystrike Camo Special Edition, ilk kez, tutuşunuzu hedefe kilitli tutmak için tamponların tüm üst yüzeyinde dokulu bir tutuş içeriyor.