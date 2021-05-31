Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış
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Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış

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Koronavirüsün ortaya çıktığı yer olduğu iddia edilen Wuhan Viroloji Laboratuvarı'yla ilgili 2017 yılına ait olduğu öne sürülen görüntüler dikkat çekti. Söz konusu görüntülerde yarasaları inceleyen uzmanların, koruyucu ekipmanlara özen göstermediği ve hayvanlar tarafından ısırıldığı görülüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 3 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salgının ortaya çıkışıyla ilgili yeni iddialar gündemi sarsarken, 2017 yılında yayınlandığı iddia edilen görüntüler de dikkat çekti. New York Post'un haberine göre söz konusu görüntüler, salgının çıkış noktası olduğu öne sürülen noktalardan Wuhan Viroloji Enstitüsü uzmanlarına ait.

Wuhan'daki laboratuvarla ilgili olay iddia: Yarasaların uzmanları ısırdığı görüntüler ortaya çıktı

ELDİVEN VE MASKE KULLANMAMIŞLAR

O dönem Çin devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde laboratuvar uzmanları yarasalar üzerine araştırma yaparken görülüyor. Ancak çalışmaya katılan kişilerin koruyucu ekipmanlara özen göstermediği, örnekler toplarken eldiven ve maske kullanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan araştırmacılara bölgeye gitmeden önce kuduz aşısı yapıldığı ifade ediliyor.

ARAŞTIRMACI ÜZERİNE SIÇRAYAN KANDAN BAHSEDİYOR

Uzmanlardan biri çalışmalar sırasında bir yarasanın kendisini ısırdığını anlatırken, elinin üzerindeki şişlikleri gösteriyor. Bir başka araştırmacı ise üzerine sıçrayan kandan bahsediyor. O dönem de tartışma yaratan görüntüler sonrası Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı direktörü Shi Zhengli, "Bu iş herkesin düşündüğü kadar tehlikeli değil. İnsanların direkt olarak enfekte olması çok düşük ihtimal" ifadelerini kullanmıştı.

Wuhan'daki laboratuvarla ilgili olay iddia: Yarasaların uzmanları ısırdığı görüntüler ortaya çıktı
Isırılan bir araştırmacının görüntüsü.

22 SAYFALIK RAPOR OKLARI ÇEVİRDİ

St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sørensen'in hazırladığı 22 sayfalık koronavirüs raporu, salgının ortaya çıkışıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Virüsün ABD ve Çin'in, 'Gain of Function' isimli araştırması kapsamında ortaya çıktığını öne süren Dalgleish ve Sørensen, çalışmaların izlerini gizlemek için Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda virüs üzerinde tersine mühendislik uygulandığını iddia etti.

BIDEN 90 GÜN SÜRE VERDİ

Göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana en büyük önceliğini koronavirüsle mücadele ve aşılamaya veren Biden, salgınla ilgili iki senaryo olabileceğinden bahsetmişti. Biden, "Mevcut durumumuza göre istihbarat yetkililerimizin üzerinde durduğu iki ihtimal var. Ya enfekte olmuş bir hayvanla insanın teması ya da bir laboratuvar kazası. Ancak elde edilen veriler bu iki ihtimal arasında birinin öne çıkmasına yetecek düzeyde değil. Her iki ihtimalin de öne çıkan ve zayıf noktaları var. İstihbarat yetkililerine çağrım, çabalarını iki katına çıkararak elde ettikleri son bilgileri 90 gün içinde bizimle paylaşmaları" dedi.

Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış
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