wtcN, Unlost ve Enes Batur dahil olmak üzere 16 fenomen ifade vermeye çağrıldı!

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 fenomen hakkında kapsamlı bir soruşturma açıldı. Twitch yayıncıları ve YouTuberlardan oluşan birçok fonemen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ifadeye vermeye çağrıldı.

Anadolu Ajansı'ndan Halil Demir'in haberine göre aralarında Ferit "wtcN" Karakaya ve Cantuğ "Unlost" Özsoy'un da dahil olduğu 16 farklı fenomen emniyet müdürlüğüne ifade vermeye çağrıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmaların ardından Enes Batur,Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 internet fenomenin Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenlediği tespit edildi.

İfadelerinin alınması için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne çağrılan fenomenlerden altısı 26 Ağustos Perşembe günü ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderken, diğer isimlerin önümüzdeki günlerde gideceği belirtildi.

ENES BATUR'DA İFADE VERDİ

YouTube üzerinde 5 milyon takipçisi olan internet fenomeni Enes Batur'da emniyete giderek ifade verdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yakalaşık yarım saat ifade verdikten sonra emniyetten ayrılan Batur gazetecilerin, "Çekiliş için izin aldınız mı sorusuna" "İznim olmazsa ceza alırdım herhalde" diyerek cevap verdi.

"KANALIN HAKKINDA KISMINA BAKSALAR İFADEYE İFADEYE ÇAĞIRMAYACAKLAR"

Haberlerin ana akım medya platformlarında da yer almasının ardından ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan Tamer Yeşildağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Okuyunca ben de heyecanlandım ama önemli bir şey değil. Konu 4 yıl önce bir markanın sponsorlu videoda Oyun Delisi'nde bana verdirdikleri 1-2 hediye. Kanalın "hakkında" kısmına baksalar beni çağırmayacaklar ama yapacak bir şey yok. İşin garibi video da ortada yok." dedi.

"İZNİMİZ VAR"

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek, ifadeleri alındıktan sonra adliye önünde görüntülenen Damla Altun ve Başak Karahan, herhangi bir sıkıntının olmadığını, her şeyin izinli şekilde yapıldığını söyleyerek hızla uzaklaştı.

Kaynak: Playerbros