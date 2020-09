Will Smith kimdir? Will Smith kaç yaşında? Will Smith filmleri nelerdir? Will Smith'in eşi kimdir? Will Smith'in kızı Willow Smith kimdir? Amerikan sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzik sanatçısı Will Smith kaç yaşında? Willy Smith kimdir? Willy Smith hangi filmlerde rol aldı?

Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu bulunan ve sayısız filmde rol alan Smith Kızılderili ve Afrika kökenlidir. Peki, Will Smith'in kızı Willow Smith kimdir? WILL SMITH KİMDİR? Afrika asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, şarkıcı. Gerçek adı Willard Christopher "Will" Smith, Jr.'dır. DJ Jazzy Jeff'le başladığı müzik kariyerini daha sonra solo çalışmalarıyla devam ettiren Will Smith, 3 kez müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy'lerin de sahibi oldu. Yapmış olduğu en iyi işlerden biri de Golden Globe ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü almasını sağlayan, 2001 yapımı efsanevi boksör Muhammet Ali'nin otobiyografisinde ünlü sporcuyu canlandırmasıdır.Ynı zamanda rap müziğe ilgisi ile de bilinmektedir. WILL SMITH FİLMLERİ Umudunu Kaybetme, Aşk Doktoru, Devlet Düşmanı, Yedi Yaşam, Bagger Vance Efsanesi, Çılgın İkili 2, Ben Efsaneyim, Ben, Robot, Suicide Squad: Gerçek Kötüler, Hancock, Ali, Siyah Giyen Adam WILLOW SMITH KİMDİR? 2000 doğumlu Willow Smith, yapımcı, rap müzik sanatçısı ve oyuncu Will Smith'in kızıdır. Willow Camille Reign Smith, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, rapçi, plak yapımcısı, oyuncu ve dansçıdır. 1.70 cm boyundaki Smitt,Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, rapçi, plak yapımcısı, oyuncu ve dansçıdır. WILLOW SMITH HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI? True Jackson VP, Neşeli Madagascar, Madagaskar 2, Ben Efsaneyim, Red Table Talk, Kit Kittredge: Amerikalı Bir Kız