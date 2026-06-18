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Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cemal Erol hayatını kaybetti, Selim Y. yaralandı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cemal Erol (47) öldü, Selim Y. ise yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında, Kapaklı'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi.

KAVGANIN, ALACAK-VERECEK MESELESİNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, fabrikada alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cemal Erol tüfekle, Selim Y. de sırtı ve karnından bıçakla yaralandı. İhbarla fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çerkezköy'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal Erol, kurtarılamadı. Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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