Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Aspendos'ta Roma Dönemi'ne Ait Nadir Mozaik Bulundu"

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak önemli bir mozaiğin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, Tiyatro Caddesi'nde bulunan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" tasvirinin yer aldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatı açısından önemli bir keşif yapıldığını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos'un Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" tasvirinin bulunduğunu belirtti. Mozaiğin saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleştirildiğini aktaran Ersoy, kompozisyonun suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıttığını ifade etti.

Bakan Ersoy, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkati çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor."

Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor.

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA