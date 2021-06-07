Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
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Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | 3. Sayfa

Konya ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu iki akraba ailenin aşirete ait WhatsApp grubundaki tartışması, 700 kilometre uzaklıkta kötü sonuçlandı. Konya'dan Ceylanpınar'a ilçesine giden 6 akraba, tartıştıkları kişiyi bulamayınca aracının lastiklerini patlatıp camlarını kırdı. Polisin kovaladığı şahıslar, Konya'ya dönerken Suruç ilçesinde yakalandı.

Konya ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu akraba iki aile, aşiretlerine ait WhatsApp grubunda laf dalaşına girdi. İddiaya göre, laf dalaşının ardından taraflar birbirlerine hakaret etti. Konya'dan araca binen 6 kişi, tartıştıkları akrabaları M.E.'nin yaşadığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gitti.

LAF DALAŞINA GİREN ŞAHISLAR 700 KM GİDEREK ARACA SALDIRDI

Yaklaşık 700 kilometre yol kat ederek M.E.'nin Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., kapıyı açan olmayınca park halindeki 35 EFL 04 plakalı Fiat marka hafif ticari araca saldırdı. Aracının lastiklerini patlatıp camlarını kıran şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtı. Gürültüyü duyan ev sahibi, dışarı çıktığında aracının lastiklerinin kesilip camlarının kırıldığını gördü.

Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı

ZANLILAR KONYA'YA DÖNERKEN YAKALANDI

Aracına kimin zarar verdiğini bilmeyen M.E., polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Gaziantep istikametine gittiğini öğrenen polis ekipleri, Suruç ilçesinde zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Emniyete gitmeden önce yaşadıklarını anlatan M.E., "Saat 11: 00 civarı evimde uyuyordum, sesler duydum. Dışarı çıktığımda aracıma zarar verildiğini gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. Polise haber verdim, 1 saat geçmeden şahısların yakalandığı söylendi. Türkiye Cumhuriyetine, Türk polisine ve Ceylanpınar Asayiş Büro ekiplerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı

EMNİYETE GİDİNCE AKRABALARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Şahısların yakalandığını öğrenen araç sahibi M.E., emniyete gittiğinde saldırıyı gerçekleştirenlerin sosyal medya grubunda tartıştığı akrabaları olduğunu öğrenince şok yaşadı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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