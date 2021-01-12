WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp'ın özel hayatın gizliliğini ihlal eden kararının ardından BiP ve Telegram uygulamalarına geçiş yaptı.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile daha fazla paylaşılacağını açıklamasından sonra Türkiye'de BiP, Dedi ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına rağbet arttı. WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da farklı uygulamalara yöneldi.

BİP VE TELEGRAM'A KATILDI

Erdoğan, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a geçtiğini duyurdu. Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada BiP ve Telegram uygulamalarındaki kanal linkleri de paylaşıldı.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.

Güncellenen ilkelerinde "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.

WhatsApp, bundaki amacını ise şu maddelerle özetledi:

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

"SİZE PAZARLAMA AMAÇLI İÇERİKLER GÖNDEREBİLİRİZ"

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

Güncellenen Gizlilik İlkesini kabul veya reddedilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

KULLANICILAR WHATSAPP'I SİLDİ

WhatsApp'ın Gizlilik İlkesinin ardından Türkiye'den birçok vatandaş telefonlarından uygulamayı sildi. Kullanıcılar yeni uygulamalara yönelirken en çok ilgi gören uygulama Telegram oldu. Öte yandan BİP uygulaması da yine kullanıcıların tercih ettiği iletişim uygulaması arasında yer aldı.