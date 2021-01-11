WhatsApp güvenlik sözleşmesini yalnızca Türkiye'ye mi uygulayacak, Avrupa muaf mı tutuluyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısına 8 Şubat'a kadar onaylamayı dayattığı gizlilik sözleşmesi sadece Türkiye'de mi uygulanacak? Avrupa bu güncellemeden neden muaf tutuluyor? Ortada bir çifte standart durumu mu var? İşte gündemdeki WhatsApp sorularının yanıtları.

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar kabul edilmesi için kullanıcılarına dayattığı yeni gizlilik politikasının tartışmalı noktalarından biri de bu ilkelerin neden Avrupa'daki ülkelere uygulanmayacağı oldu. Facebook, WhatsApp'ın yeni şartlarını sadece Türkiye'ye mi uygulayacak? Sosyal medyada da tartışmaları alevlendiren bu çifte standart konusu neden kaynaklanıyor? WhatsApp bugün yaptığı son açıklamada da bu konuya değinmedi. İşte merak edilen bu 'çifte standart' sorusunun cevabı.

Bilindiği üzere Facebook'un WhatsApp'ın tartışmalara neden olan yeni Gizlilik İlkeleri, Avrupa Bölgesi içinde yaşayan kullanıcıları kapsamıyor. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi, kullanıcı Avrupa Bölgesi içinde yaşıyorsa WhatsApp Ireland Limited tarafından, eğer kullanıcı Avrupa Bölgesi dışında yaşıyorsa WhatsApp LLC kapsamında sağlanıyor. Bunun nedeni ise şunda yatıyor:

İKİ AYRI ŞİRKET ÜZERİNDEN YÖNETİYOR

Aslında Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının verilerinin birleştirilmesi konusu özellikle Avrupa'da 2016 yılından bu yana tartışılıyor. Hatta Avrupa Birliği kapsamındaki kişisel verileri koruma birimleri bu paylaşım politikasına kullanıcıların WhatsApp'a üye olurken kabul ettikleri kullanım koşulları ve gizlilik politikası içerisinde yer almadığını gerekçesiyle karşı çıkmış, ardından WhatsApp, Facebook ile veri paylaşımında bulunmayacağına dair bir taahhütte bulunmuştu.

Bu taahhüt ve Avrupa'daki kişisel verileri düzenleyen mevzuat ve uygulamalar kapsamında da WhatsApp, hizmet koşulları ve gizlilik ilkelerini iki ayrı şirketi üzerinden iki ayrı şekilde düzenliyor. Bu şirketlerden olan WhatsApp Ireland Limited'in kapsamına şu ülkeler giriyor:

Almanya, Andorra, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, Vatikan ve Yunanistan.

150'DEN FAZLA ÜLKEDE UYGULANACAK

Bu ülkelerin dışında yaşayan tüm kullanıcılar ise WhatsApp LLC kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye dahil olmak üzere Avrupa bölgesi dışındaki herhangi bir ülkede yaşayan WhatsApp kullanıcısı, WhatsApp'ın güncellenen yeni gizlilik politikasının kapsamına giriyor. Ki bu da Türkiye dahil 150'den fazla ülkede yeni gizlilik politikasının devreye alınacağını gösteriyor.

TÜRKİYE DAHİL 138 ÜLKEDE BİRİNCİ SIRADA

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı bulan WhatsApp, dünya genelinde açık ara en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde internet, sosyal medya, akıllı telefon ve e-ticaret kullanımını mercek altına alan "We Are Social Digital 2020" raporuna göre WhatsApp, 138 ülkede en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması iken, en yakın rakibi olan Facebook Messenger, 74 ülkede ilk sırada yer alıyor.

Global Web Index'in verilerine göre WhatsApp'ın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, 16-64 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının yüzde 88'inin WhatsApp hesabı bulunuyor.