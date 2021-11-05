Whatsapp güvenlik kodu değişti ne demek? Whatsaap güvenlik kodu nedir?

Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı çoğu kullanıcının karşılaştığı bir durum.Başka bir kişiyle uçtan uca şifrelenmiş sohbetler, söz konusu sohbette yaptığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelendiğini doğrulamak için kullanılan özel bir güvenlik koduna sahiptir. Peki Whatsapp güvenlik kodu değişti ne demek? Bu mesajı alınca ne yapmalı?

Gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelendiğini doğrulamak için bu kodları, sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Güvenlik kodları, sohbet ettiğiniz kişiyle paylaştığınız özel anahtarın görünür versiyonlarıdır. Ancak bu kodalar, gerçek anahtarın kendisi değildir.

Uçtan uca şifrelemede kullanılan kodlar zaman içinde değişebilir. Bunun nedeni sizin ya da karşınızdaki kişinin Whatsapp'ı yeniden yüklemesi veya telefonunu değiştirmesi olabilir.

Güvenlik kodları değiştiğinde bildirim almak için;

1)Whatsapp'ta Ayarlar'ı açın,

2) Hesap > Güvenlik'e dokunun

3)Buradan Güvenlik Birimlerini Göster'e dokunarak güvenlik bildirimlerinizi etkinleştirebilirsiniz.

Bu özellik sadece uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerde bulunan kişilere yöneliktir.

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