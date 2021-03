Waves Coin Nedir? Waves Coin Yorum ve Grafiği!

Waves bugünkü fiyatı ₺98,20 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.218.578.222 TRY. Waves son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #71, piyasa değeri ₺10.277.847.743 TRY. Dolaşımdaki arz 104.657.110 WAVES coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

WAVES COİN NEDİR?

Çok amaçlı blockchain platformu olan Waves, merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) ve akıllı sözleşmeler dahil olmak üzere birden fazla kullanım senaryosunu destekliyor.

Kripto para sektörünün en eski ilk token arzı (ICO) projelerinden biri olarak Haziran 2016'da piyasaya sürülen Waves; hızlı, kullanışlı ve anlaşılması kolay blockchain platformlarının hataya geçirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Platform o günden bu yana çeşitli değişikliklere uğradı ve orijinal tasarımına ek olarak farklı özellikler ilave edildi.

Waves ağının yerel tokeni olan WAVES, blok ödülleri gibi standart ödemeler için kullanılıyor ve sınırsız biçimde üretilebiliyor.

Waves Kurucusu Kim?

Waves ağının kurucusu, Alexander Ivanov (aynı zamanda Sasha Ivanov olarak da biliniyor) isimli Ukrayna doğumlu bir bilim insanı.

Waves projesini geliştirmeden önce Ivanov, kripto para alanında aktif bir isimdi. Günümüzde kullanıma kapanan gerçek zamanlı alım satım platformu Coinomat ve indeksleme sitesi Cooleindex'i geliştirmişti. Ayrıca, ABD doları destekli bir stablecoin olan CoinoUSD para biriminin erken dönem sürümünü de hayata geçirdi.

Ivanov, Waves'in tanıtımı konusunda aktif görev alıyor ve halka açık bir şekilde iletişim kuruyor. Gerek platformu, gerekse blockchain sektöründeki trendler hakkında sıklıkla röportaj veriyor.

Waves oluşumunun pazarlama detaylarına göre şirket, Moskova ve İsviçre dahil olmak üzere çeşitli konumlarda görev alan 180'den fazla personele sahip.

Waves Neden Farklı?

Alanındaki ilk projelerden biri olan Waves, erken dönem blockchain platform ve ürünlerinin geliştirilmesi için faaliyete geçti.

Başlangıç sürecinden itibaren, var olan süreçlerini iyileştirmek veya yeni hizmetler oluşturmak için blockchain kullanmak isteyen potansiyel müşterilerine hitap etmeyi amaçladı.

Waves, akıllı sözleşme modellerini ve DApp geliştirmeyi destekleyerek hız ve kullanım kolaylığı ile rakiplere karşı avantaj elde edilmesini sağladı.

O zamandan bu yana çeşitli ek hizmetler de geliştirildi. Gravity isimli çapraz zincir ve oracle ağının dışında merkeziyetsiz finans (DeFi) odaklı Neutrino platformu örnek olarak gösterilebilir. Waves DEX ise merkeziyetsiz bir kripto para borsası olarak faaliyet gösteriyor.

2020'de Waves, ERC-20 standardında geliştirilmiş WAVES tokenini dolaşıma sokarak platformun Ethereum ağı ile birlikte çalışabileceğini duyurdu.

Piyasada Kaç Waves (WAVES) Coin Var?

WAVES ilk aşamada, 100 milyon olarak sabitlenen toplam arz sınırlamasıyla hayata geçti.

ICO projesinde toplanan 30.000 BTC tutarındaki yatırımın; yüzde 85'i katılımcılara, yüzde 4'ü ortak ve destekçilere, yüzde 9'u geliştiricilere ve yüzde 1'i de ICO sonrası ağa katılan erken dönem destekçiler ve ödül programlarına gitti.

Zamanla daha çok tercih edilen bir ağ haline geldi. Karar mekanizmasının ağ katılımcılarına devredilmesi kararlaştırılarak 2019 itibarıyla toplam arz sınırı ortadan kaldırıldı.

Şu anda blok ödülleri 6 WAVES olarak hesaplanıyor. Herhangi bir değişiklik yapılması için katılımcıların oy kullanması gerekiyor. Kullanıcılar, dağıtılan ödülleri her 110.000 blokta 0,5 WAVES tutarında düşürüp düşürmeme konusunda seçim yapıyor.

Waves Ağı Güvenli mi?

Waves; WavesNG adı verilen modifiye edilmiş hisse ispatı (Proof of Stake, PoS) konsensüs algoritması kullanıyor. Teknoloji; popüler Bitcoin destekçilerinden ve Cornell Üniversitesi geliştiricisi olan Emin Gün Sirer'in Bitcoin-NG isimli ölçeklendirme projesine dayanıyor.

Waves ağının kodları açık kaynak biçiminde sunuluyor. Böylece kapalı kaynak kurumsal blockchain çözümlerinden daha fazla güven ve geliştirme olanağı sağlıyor.

Waves (WAVES) Nereden Alınır?

Dört yıldan fazla süredir piyasada yer alan kripto para olan WAVES, çok sayıda borsa tarafından desteklenerek rahatlıkla alınıp satılabiliyor.

İşlem çiftleri, WAVES ve diğer kripto para birimleri arasında olduğu gibi, stablecoin ve fiat (itibari) para birimleriyle de oluşturulabiliyor.

Binance ve Huobi Global gibi platformlarda en yüksek işlem hacimlerine ulaşmak mümkün.