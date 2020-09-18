Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 - FM 2020 Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2, Football Manager sistem gereksinimleri neler? Steam fiyatı Epic Games, 3 oyunu daha ücretsiz olarak sundu. Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! oyunları an itibariyle ücretsiz. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler? Stick It To The Man! sistem gereksinimleri neler? Epic Games'in ne son ücretsiz oyunları haberimizde.

Toplam değeri yaklaşık 500 lira olan 3 oyun, Epic Games Store ile bir hafta boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! oyunları an itibariyle ücretsiz. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler? Stick It To The Man! sistem gereksinimleri neler? Epic Games'in ne son ücretsiz oyunları ve Steam fiyatları haberimizde. FOOTBALL MANAGER 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Minimum sistem gereksinimleri 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 – 64-bit İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2.2 GHz + Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM DirectX: Sürüm 11 FOOTBALL MANAGER 2020 KAÇ GB? Depolama: 7 GB kullanılabilir alan Önerilen sistem gereksinimleri 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir. Düşük ayarlar yeterlidir. WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Minimum sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 - 64 Bit İşlemci: Intel Core i5 2400s - 2.5 GHz, AMD FX 6120 - 3.5 GHz veya daha iyisi Bellek: 6 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660veya AMD Radeon HD 7870 VRAM: 2GB veya daha iyisi Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX son güncelleme Önerilen sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i5 3470 - 3.2 GHz, AMD FX 8120 - 3.9 GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290 - 3GB VRAM veya daha iyisi Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX son sürüm WATCH DOGS 2 KAÇ GB? Depolama: 27 GB kullanılabilir alan Stick it to the man! STICK IT TO THE MAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Windows için gerekli sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yükseği İşlemci: Dual-Core 1.6 GHz Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon 6310/ ATI Radeon HD 4650 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan Mac Os X için gerekli sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Mac OS 10.7.4 veya daha yükseği İşlemci: 1.86 GHz Intel Core 2 Duo Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 320M veya daha iyisi Depolama: 2 GB kullanılabilir alan