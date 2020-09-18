Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 - FM 2020 Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2, Football Manager sistem gereksinimleri neler? Steam fiyatı
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Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 - FM 2020 Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2, Football Manager sistem gereksinimleri neler? Steam fiyatı

Epic Games, 3 oyunu daha ücretsiz olarak sundu. Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! oyunları an itibariyle ücretsiz. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler? Stick It To The Man! sistem gereksinimleri neler? Epic Games'in ne son ücretsiz oyunları haberimizde.

Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 - FM 2020 Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2, Football Manager sistem gereksinimleri neler? Steam fiyatı
18.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:56

Toplam değeri yaklaşık 500 lira olan 3 oyun, Epic Games Store ile bir hafta boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! oyunları an itibariyle ücretsiz. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler? Stick It To The Man! sistem gereksinimleri neler? Epic Games'in ne son ücretsiz oyunları ve Steam fiyatları haberimizde.

FOOTBALL MANAGER 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 – 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

FOOTBALL MANAGER 2020 KAÇ GB?

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir. Düşük ayarlar yeterlidir.

Watch Dogs 2 ve Football Manager Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri Football Manager sistem gereksinimleri Steam fiyatı

WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5 2400s - 2.5 GHz, AMD FX 6120 - 3.5 GHz veya daha iyisi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660veya AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2GB veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX son güncelleme

Watch Dogs 2 ve Football Manager Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri Football Manager sistem gereksinimleri Steam fiyatı

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5 3470 - 3.2 GHz, AMD FX 8120 - 3.9 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290 - 3GB VRAM veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX son sürüm

WATCH DOGS 2 KAÇ GB?

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

Watch Dogs 2 ve Football Manager Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri Football Manager sistem gereksinimleri Steam fiyatı
Stick it to the man!

STICK IT TO THE MAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows için gerekli sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yükseği

İşlemci: Dual-Core 1.6 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 6310/ ATI Radeon HD 4650 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Mac Os X için gerekli sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Mac OS 10.7.4 veya daha yükseği

İşlemci: 1.86 GHz Intel Core 2 Duo

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 320M veya daha iyisi

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

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