Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde

ABD Başkanı Trump destekçilerinin Kongre binasını işgali sonrasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, Trump'ın olası çatışmaları bahane ederek, ülke içinde asker konuşlandırılması için Başkan'a yetki veren 1807 tarihli bir yasayı devreye sokabileceğini ve seçimleri tekrarlatabileceğini belirtti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, yasama organı Kongre Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek üzere toplanmışken oturumun yapıldığı Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi. ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu.

"200 YILLIK YASA DEVREYE SOKULABİLİR"

Diğer yandan, Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius da, Trump yanlılarının protestolarda silahlı çatışma çıkarabileceği uyarısında bulundu. Ignatius, Trump'ın olası çatışmaları bahane ederek, ülke içinde asker konuşlandırılması için Başkan'a yetki veren 1807 tarihli bir yasayı devreye sokabileceğini belirtti.

"6 EYALETİN YÖNETİMİNE EL KOYUP, SEÇİMLERİ TEKRARLATABİLİR"

Ignatius, Trump'ın bu yasayı kullanarak, altı kritik eyalette yönetime el koyabileceği ve seçimleri tekrarlattırabileceği yönünde iddialar bulunduğunu aktardı.

ESKİ SAVUNMA BAKANLARINDAN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

ABD'de geçmişte görev yapmış ve halen hayatta olan savunma bakanları, Pazar gecesi Washington Post'a bir yazı yazarak, Savunma Bakanlığı ve orduya, seçim sürecine dahil olmama, anayasaya bağlı kalma ve Başkan'ın anayasaya aykırı talimatlarını yerine getirmeme çağrısı yaptı.

1807 TARİHLİ YASA NE DİYOR?

1807'de çıkarılan "İsyan Yasası", isyan veya iç karışıklıklarda ABD Başkan'ına Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veriyor.