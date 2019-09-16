Vuslat 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti: Sırlar açığa çıkıyor!

16.09.2019 11:43

Vuslat 21. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarında 2. sezonu başlıyor. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Aziz, ölümden dönmesi sonrasında ciddi adımlar atıyor. Feride ise süpriz bir davetle karşı karşıya kalır. Yeni bölümde neler olacak? Vuslat dizi oyuncuları kimlerdir?

VUSLAT YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Visal'e giden yolculuğunda Aziz, ölümle karşı karşıya kalmıştır. Aziz ve Feride birçok engeli aştığı gibi bunu da aşıp sürpriz bir şekilde bir araya gelecek, ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz bütün gemileri yakmak için hazırlanırken, Feride'ye beklenmedik bir davetiye gelir.

Taşlar yerinden oynayacak, sırlar açığa çıkacak

Aziz ve Feride'nin zehirlendiği, Kerem'in vurulduğu ve Tahsin'in polisle burun buruna geldiği gecenin sabahında hem Korkmazer Ailesi hem de Çağlar Ailesi büyük kayıplar vermiştir. İki ailenin bir araya gelmesi taşları yerinden oynatır. Artık sır dolu geçmiş, hafızalarda ve tozlu bodrumlarda saklı kalamayacaktır.

Holdingdeki dengeleri korumak için işlerin başına geçmek zorunda kalan Sultan, bir Korkmazer olmasından dolayı gerektiğinden erken büyümek zorunda kalmıştır. Nehir perde arkasında şirketin tek patronudur, ancak holdingin zorlu sürecinde Feride'den kurtulmak istemesine rağmen, Feride'yle birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.

Kerem resmin tamamına daha da yaklaşacak

Kerem geçmişine dair ipuçları bulmak için Alice'in ve kendine verilen anahtarın peşine düşmüş, her bulduğu bilgiyle resmin tamamına daha da yaklaşmıştır.

Satranc-ı Urefa'da ise Salih Baba bir yandan Yolcu'nun geri dönüşünü beklerken bir yandan da Çarkıfelek yerine Kader'in neler getireceğini bekleyecektir.

VUSLAT OYUNCU KADROSU

Kadir Doğulu Rolü: Aziz Korkmazer

Devrim Özkan Rolü: Feride Çağlar

Mehmet Özgür Rolü: Salih Koluber

Ümit İbrahim Kantarcılar Rolü: Kerem Saltuk

Pelin Uluksar Rolü: Nehir Deren

Gamze Süner Atay Rolü: Hasibe Çağlar

Murat Karasu Rolü: Faik Çağlar

Baran Bölükbaşı Rolü: Fırat Çağlar

Serra Pirinç Rolü: Ceylan Çağlar

Erdem Akakçe Rolü: Meczup Abdullah

Gözde Kaya Rolü: Sultan Korkmazer

Osman Alkaş Rolü: Tahsin Korkmazer

Nurhan Özenen Rolü: Perihan Korkmazer

Özcan Varaylı Rolü: Çakal Necmi Satırcı

Mert Karabulut Rolü: Yalçın Kaya

Şeyla Halis Rolü: Sevim Dilbaz

Veysel Diker Rolü: Süleyman Dilbaz

Başak Kara Rolü: Emine Dilbaz

Hikmet Körmükçü Rolü: Madam Aneta

Sennur Nogaylar Rolü: Gülten Şahin

Barış Kışlak Rolü: Altan Öztürk

Mehmet Emin Kadıhan Rolü: Tekin Sarp Gönenç

Doğukan Töngel Rolü: Alamet Hanif