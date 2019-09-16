Vuslat 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti: Sırlar açığa çıkıyor!
Vuslat 2. sezonu ilk bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında. Başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün oynadığı Vuslat 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ölümden dönen Aziz, geri dönülmeyecek adımlar atıyor, dengeler değişiyor. İşte Vuslat 21. yeni bölüm fragmanı, yeni bölüm özeti, oyuncu kadrosu...
Vuslat 21. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarında 2. sezonu başlıyor. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Aziz, ölümden dönmesi sonrasında ciddi adımlar atıyor. Feride ise süpriz bir davetle karşı karşıya kalır. Yeni bölümde neler olacak? Vuslat dizi oyuncuları kimlerdir?
VUSLAT YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Visal'e giden yolculuğunda Aziz, ölümle karşı karşıya kalmıştır. Aziz ve Feride birçok engeli aştığı gibi bunu da aşıp sürpriz bir şekilde bir araya gelecek, ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz bütün gemileri yakmak için hazırlanırken, Feride'ye beklenmedik bir davetiye gelir.
Taşlar yerinden oynayacak, sırlar açığa çıkacak
Aziz ve Feride'nin zehirlendiği, Kerem'in vurulduğu ve Tahsin'in polisle burun buruna geldiği gecenin sabahında hem Korkmazer Ailesi hem de Çağlar Ailesi büyük kayıplar vermiştir. İki ailenin bir araya gelmesi taşları yerinden oynatır. Artık sır dolu geçmiş, hafızalarda ve tozlu bodrumlarda saklı kalamayacaktır.
Holdingdeki dengeleri korumak için işlerin başına geçmek zorunda kalan Sultan, bir Korkmazer olmasından dolayı gerektiğinden erken büyümek zorunda kalmıştır. Nehir perde arkasında şirketin tek patronudur, ancak holdingin zorlu sürecinde Feride'den kurtulmak istemesine rağmen, Feride'yle birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.
Kerem resmin tamamına daha da yaklaşacak
Kerem geçmişine dair ipuçları bulmak için Alice'in ve kendine verilen anahtarın peşine düşmüş, her bulduğu bilgiyle resmin tamamına daha da yaklaşmıştır.
Satranc-ı Urefa'da ise Salih Baba bir yandan Yolcu'nun geri dönüşünü beklerken bir yandan da Çarkıfelek yerine Kader'in neler getireceğini bekleyecektir.
VUSLAT OYUNCU KADROSU
Kadir Doğulu Rolü: Aziz Korkmazer
Devrim Özkan Rolü: Feride Çağlar
Mehmet Özgür Rolü: Salih Koluber
Ümit İbrahim Kantarcılar Rolü: Kerem Saltuk
Pelin Uluksar Rolü: Nehir Deren
Gamze Süner Atay Rolü: Hasibe Çağlar
Murat Karasu Rolü: Faik Çağlar
Baran Bölükbaşı Rolü: Fırat Çağlar
Serra Pirinç Rolü: Ceylan Çağlar
Erdem Akakçe Rolü: Meczup Abdullah
Gözde Kaya Rolü: Sultan Korkmazer
Osman Alkaş Rolü: Tahsin Korkmazer
Nurhan Özenen Rolü: Perihan Korkmazer
Özcan Varaylı Rolü: Çakal Necmi Satırcı
Mert Karabulut Rolü: Yalçın Kaya
Şeyla Halis Rolü: Sevim Dilbaz
Veysel Diker Rolü: Süleyman Dilbaz
Başak Kara Rolü: Emine Dilbaz
Hikmet Körmükçü Rolü: Madam Aneta
Sennur Nogaylar Rolü: Gülten Şahin
Barış Kışlak Rolü: Altan Öztürk
Mehmet Emin Kadıhan Rolü: Tekin Sarp Gönenç
Doğukan Töngel Rolü: Alamet Hanif