Volkswagen Auto Credit Nedir? Vw Almanın En Kolay Yolu Nasıl?

Seçtiğiniz Volkswagen'e sahip olmak yeni ödeme sistemi Auto Credit ile çok kolay





Volkswagen Auto Credit Nedir? VW Almanın En Kolay Yolu Devrede. Peki yeni ödeme yöntemi ve kredi sistemi hakkında ne biliyorsunuz? Detaylar Burada!



Volkswagen düşük aylık taksitlerle ve kısa aralıklarla aracın yenilenmesine olanak sağlayan Auto Credit uygulamasını devreye aldı.



Tüm Volkswagen modelleri için geçerli olan uygulamayla; Polo 689 TL'den, Yeni Golf 927 TL'den, Jetta 923 TL'den, Passat 1.074 TL'den ve Tiguan 1.186 TL'den başlayan aylık taksitlerle alınabiliyor. Kullanıcılar düşük taksitlerle istedikleri ürüne sahip olabildikleri gibi; dilerlerse 36 ay sonunda aracı belirlenen alım şartları çerçevesinde VDF'ye geri verip yeni bir Volkswagen modeli alabiliyor.



Volkswagen, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) desteğiyle otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni bir ödeme ve kredi sistemi sunuyor. "Auto Credit" adı verilen sistemle tüm Volkswagen binek araç modellerine çok düşük taksitler ve geri alım garantisiyle sahip olunabiliyor.



Volkswagen Auto Credit cazip koşullar ile araç bedelinin %50 veya daha fazlasını balon ödeme olarak 36 ay sonraya erteleme imkanı sunarken kalan tutarı da, alıcının belirleyeceği peşinat ve uygun taksitlerle 36 ay vadede yapılandırma imkanı sağlıyor.



Taksitler bittiğinde kalan balon ödeme ister tek seferde 12 ay daha vade yapılarak ödenebilirken, ister balon ödemeye karşılık yüksek geri alım değeri ile geri verilip yerine yepyeni bir Volkswagen alınabiliyor.



Volkswagen Auto Credit ile Aylık 689 TL'ye bir Volkswagen sahibi olabilme imkanı





Auto Credit sistemiyle, araç bedelinin yüzde 50 veya daha fazlası balon ödeme olarak 36 ay sonraya ertelenebiliyor. Kalan tutar, belirleyeceğiniz peşinat ve uygun taksitlerle 36 ay vadede yapılandırılıyor. Bu sayede kullanıcılar Polo'ya 689 TL'den; Yeni Golf'e 927 TL'den, Jetta'ya 923 TL'den; Passat'a 1.074 TL'den ve Tiguan'a 1.186 TL'den başlayan aylık taksitlerle sahip olabiliyor.



Geri alım garantisi





Sistemin müşterilere sunduğu avantajlardan bir diğeri ise geri alım garantisi. Kullanıcılara araçlarını VDF tarafından belirlenen şartlar dahilinde kullanmaları durumunda, bir geri alım taahhüdü verilerek ileride araçla ilgili yaşayabileceği değer kaybı kaygılarının önüne geçiliyor. Sistem kullanıcıya ayrıca vade sonunda ikinci el piyasasında daha yüksek bir fiyata başkasına satarak değerlendirmesi seçeneğini de sunuyor.



Vade sonunda sunulan müşteriler 3 farklı seçenekten yararlanabiliyor; isterse vade sonundaki balon ödeme tutarını ödeyebiliyor; isterse Balon ödeme tutarını VDF tarafından belirlenen vade limitleri içinde tekrar kredilendirebiliyor; veya aracı belirlenen alım şartları çerçevesinde VDF'ye geri verebiliyor.



Garanti Plus Paketi ile…





Auto Credit ile kullanıcılar araçlarının garantisini 1 yıl daha uzatan, garanti kapsamı içindeki tüm onarımları; orijinal parça ve işçilik güvencesiyle Volkswagen Yetkili Servislerinde ücretsiz olarak yaptırabileceği; Garanti Plus Paketine ve 1 yıllık Volkswagen Kasko Paketine de sahip oluyorlar.



Volkswagen Auto Credit Kampanya Katılım Koşulları

Volkswagen Auto Credit Kampanyası Katılım Koşulları



– Volkswagen Auto Credit kampanyası 10 Ağustos – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.

– 2017 model Volkswagen Binek Araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

– Volkswagen Auto Credit sistemi için sunulan aşağıdaki bilgiler araç renk ve donanım özelliklerine göre farklılıklar gösterebilirler.

– Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. – Volkswagen Finans tarafından sağlanmaktadır.

– Doğuş Otomotiv'in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Araç Geri Alım Koşulları Hakkında Bilgi



– Volkswagen Auto Credit sisteminde Volkswagen Doğuş Finans'ın sunduğu geri alım garantisi ile aracınızın 36 ay sonraki değeri şimdiden garanti altına alınır.

– Araç alımı sırasında yapılan sözleşmede yıpranma koşulları belirlenir.

– 36 aylık vade sonunda aracın 75 bin kilometreyi geçmesi halinde her 5 bin kilometre için yüzde 3 değer kaybı uygulanır.

– Ayrıca bağımsız bir eksper şirketi tarafından aracın yıpranma durumu da kontrol edilir. Yıpranmaların başlangıçtaki sözleşmede belirtilen koşullardan farklı olması durumunda yüzde 3 değer kaybı uygulanır.

– Aracın değişmiş veya boyanmış parça sayısı 4 veya daha fazla ise her bir hasar için yüzde 3 değer kaybı daha uygulanır.



Yeni bir Volkswagen, yine bir Volkswagen!





